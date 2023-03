USA: Chiny wiedzą, że będziemy bronić Tajwanu

Myślę, że dla Chin jest jasne, jaka jest nasze stanowisko wobec Tajwanu - powiedziała w czwartek w amerykańskiej Izbie Reprezentantów Dyrektor Wywiadu Narodowego Avril Haines. Wskazała przy tym na wcześniejsze deklaracje prezydenta Joe Bidena, że USA użyją siły, jeśli Chiny zdecydują się na inwazję na Tajwan.

Haines odpowiedziała w ten sposób na pytanie podczas wysłuchania przed komisją ds. wywiadu Izby Reprezentantów, czy USA porzuciły swoją dotychczasową politykę "strategicznej niejasności" w sprawie ewentualnej obrony Tajwanu przed inwazją ChRL.

Urzędniczka koordynująca pracę amerykańskich służb wywiadowczych zaznaczyła, że choć jej rolą nie jest wyznaczanie polityki USA, to uważa, że "w tej konkretnej sprawie, dla Chińczyków jest jasne, jakie jest nasze stanowisko, bazując na komentarzach prezydenta".

Haines odniosła się do wielokrotnie powtarzanych jednoznacznych odpowiedzi prezydenta Bidena na pytanie, czy USA wystąpią militarnie w obronie Tajwanu. Mimo tych deklaracji, Biały Dom za każdym razem prostował, że polityka USA w tej sprawie się nie zmieniła.

Szef CIA Bill Burns pytany przez kongresmenów o ewentualną chińską inwazję na Tajwanu odpowiedział, że nie można nie doceniać determinacji lidera ChRL Xi Jinpinga w sprawie wchłonięcia wyspy. Dodał jednocześnie, że według oceny wywiadu chociaż Chiny przygotowują się na taką możliwość, to nie chcą wojny i wciąż mają nadzieję, że uda im się podporządkować Tajwan bez użycia siły.

"Nikt nie przygląda się z większą uwagą doświadczeniom Władimira Putina na Ukrainie niż Xi Jinping i myślę, że w pewnym sensie go to otrzeźwiło. Przynajmniej według naszych analiz, otrzeźwiła go to, w jakim stopniu Zachód był w stanie utrzymać solidarność i przyjąć krótkoterminowe koszty ekonomiczne w interesie nałożenia jeszcze większych długoterminowych kosztów na Rosję" - powiedział Burns.

Zaznaczył, że jest to jeden z głównych czynników, który Pekin musi brać pod uwagę, zarówno jeśli chodzi o użycie siły wobec Tajwanu, jak i udzielanie pomocy wojskowej Rosji. Podkreślił przy tym, że ważne w tym kontekście były deklaracje europejskich przywódców, którzy w ostatnim czasie zagrozili, że wysłanie Rosji broni przez Pekin będzie wiązać się z konsekwencjami.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński