USA: Clinton poparła kandydaturę Bidena na prezydenta

Hillary Clinton poparła oficjalnie kandydaturę Joe Bidena na prezydenta w listopadowych wyborach. "W tych czasach nasz kraj potrzebuje takiego przywódcy i prezydenta jak Biden" - powiedziała we wtorek Clinton podczas publicznej rozmowy online z Bidenem.

Była szefowa amerykańskiej dyplomacji podkreśliła, że nie może się już doczekać, kiedy Biden wprowadzi się do Białego Domu. "Właściwie to chciałabym, żebyś już teraz był prezydentem" - przyznała, zwracając się do byłego wiceprezydenta USA.

Joe Biden podziękował Clinton za poparcie.

W wyborach prezydenckich w 2016 roku Hillary Clinton była kandydatką Partii Demokratycznej. Przegrała wówczas rywalizację z republikańskim kandydatem Donaldem Trumpem.

W ostatnich dniach za Bidenem jako kandydatem Partii Demokratycznej w nadchodzących wyborach opowiedzieli się m.in. były prezydent Barack Obama, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA i najważniejsza przywódczyni Demokratów Nancy Pelosi oraz dotychczasowi rywale Bidena w wyścigu o nominację: senator Elizabeth Warren i senator Bernie Sanders.

77-letni Joe Biden stał się właściwie jedynym i najbardziej prawdopodobnym kandydatem do nominacji Demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich.

Nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich Joe Biden otrzyma prawdopodobnie w sierpniu. Na ten miesiąc - z powodu pandemii koronawirusa - przełożono z lipca konwencję tego ugrupowania. Były wiceprezydent USA nie wyklucza, że jego partia może być zmuszona do organizacji konwencji w formie wirtualnej.