USA: CNN: w dwa dni złożono ponad 4 tys. wniosków o sponsorowanie przyjazdu Ukraińców

W ciągu dwóch dni złożono ponad cztery tysiące wniosków o sponsorowanie Ukraińcom przyjazdu do Stanów Zjednoczonych i ich pobytu w kraju w ramach rządowego programu "Uniting for Ukraine" - poinformował w czwartek amerykański urząd ds. migracji, na który powołuje się CNN.

Sponsorami w programie humanitarnym mogą być zarówno osoby prywatne, będące obywatelami USA, jak i organizacje pomocowe.

Zgodnie z założeniami projektu zakwalifikowani kandydaci z Ukrainy będą mogli wjechać do Stanów Zjednoczonych na okres do dwóch lat i otrzymają prawo do pracy. Wpierw muszą jednak przejść weryfikację. Sprawdzana będzie ich biografia, stan zdrowia, co oznacza podanie informacji o przyjętych szczepieniach, m.in. przeciw Covid-19. Wymagane jest również, aby kandydaci mieszkali na Ukrainie przed wybuchem wojny, co najmniej od 11 lutego bieżącego roku.

Pod koniec marca prezydent USA Joe Biden ogłosił, że kraj przyjmie 100 tys. uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy z powodu rosyjskiej inwazji.