USA: CNN: Wśród dokumentów znalezionych u prezydenta Bidena były materiały przygotowujące do rozmowy z szefem Rady Europejskiej

Wśród niejawnych dokumentów znalezionych w domu i biurze Joe Bidena były materiały przygotowujące go do rozmowy z przewodniczącym Rady Europejskiej i premierem Wielkiej Brytanii - przekazała w piątek CNN. Pochodziły one z czasu, kiedy Biden - obecny prezydent USA - był wiceprezydentem.

Jak podała telewizja, jednym z dokumentów z klauzulą niejawności była wiadomość ówczesnego wiceprezydenta Bidena do prezydenta Baracka Obamy, zaś inne to m.in. materiały przygotowujące go do rozmów telefonicznych z brytyjskim premierem i przewodniczącym Rady Europejskiej.

W czasie rządów Obamy i Bidena premierami Wielkiej Brytanii byli Gordon Brown, David Cameron i Theresa May, zaś przewodniczącymi Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i Donald Tusk.

Według CNN, we wstępnym dochodzeniu w sprawie niejawnych dokumentów przesłuchano m.in. byłego asystenta wiceprezydenta na temat okoliczności, w jakich dokumenty znalazły się w biurze i domu Bidena.

W piątek Biały Dom ponownie zadeklarował, że będzie w pełni współpracował z powołanym w czwartek specjalnym prokuratorem Robertem Hurem, który ma zbadać sprawę niejawnych dokumentów odnalezionych w prywatnych miejscach używanych przez Bidena. Rzeczniczka Karine Jean-Pierre powiedziała też, że prezydent nie został poinformowany z wyprzedzeniem o decyzji prokuratora generalnego Merricka Garlanda, by powołać niezależnego śledczego.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński