USA: Co najmniej 13 osób rannych w tym 5 postrzelonych w strzelaninie w nowojorskim metrze

Co najmniej 13 osób zostało rannych w tym 5 postrzelonych w strzelaninie na stacji nowojorskiego metra na Brooklynie - poinformowała we wtorek telewizja CNN powołując się na nowojorską policję (NYPD). Co najmniej jedna z osób jest w stanie krytycznym.

Do ataku miało dojść rano na stacji metra przy Sunset Park. Według telewizji sprawca uciekł z miejsca zbrodni i miał na sobie pomarańczową kamizelkę i maskę gazową, miał też odpalić bombę lub granat dymny.

Według świadka cytowanego przez "New York Post", sprawca był czarnoskóry i oddał wiele strzałów.