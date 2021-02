USA: Co najmniej 20 ofiar śmiertelnych zimy

Burza śnieżna Uri spowodowała w USA śmierć co najmniej 20 osób. Trzy inne to ofiary śmiertelne tornado w stanie Karolina Północna. Miliony ludzi pozostają bez prądu, a także wody.

"Z milionami domów pozbawionych prądu i najniższymi temperaturami od dziesięcioleci, mieszkańcy Teksasu mieli w następstwie burzy śnieżnej Uri straszną noc. Kiedy temperatura spadła (do kilkunastu stopni Celsjusza poniżej zera) ludzie desperacko szukali sposobów by się ogrzać, co czasami prowadziło do śmiertelnych skutków" - informował we wtorek pogodowy kanał telewizyjny.

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych wiele osób doznało obrażeń, są też ofiary w ludziach. W niektórych przypadkach wobec przerwania dostaw energii elektrycznej ludzie próbowali się ogrzać w inny sposób. Jeszcze inni ginęli w wypadkach samochodowych w trakcie śnieżyc i w następstwie oblodzenia dróg.

Wśród śmiertelnych ofiar jest pięcioro dzieci. W Sugar Land w Teksasie w pożarze zginęła kobieta i jej troje wnuków. W Houston kobieta i dziewczynka zmarły z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Według policji zostawiły prawdopodobnie uruchomiony samochód w garażu. W pobliżu Millington w stanie Tennessee utonął 10-letni chłopiec przechodząc przez zamarznięty staw. Jego 6-letnia siostra jest w krytycznym stanie.

Przez miasteczko Ocean Isle Beach w Karolinie Północnej przeszło w poniedziałek tornado. Żywioł zabił trzy osoby i ranił 10.

Na południu, w rejonie środkowego Atlantyku i na północnym wschodzie, we wtorek rano kilka milionów gospodarstw domowych i firm nie miało prądu. W samym Teksasie przed południem było ich ponad 4,4 mln. Arktyczne powietrze spowodowało rekordowe zapotrzebowanie na energię, co wywołało awarię stanowej sieci energetycznej.

"Musieliśmy odłączyć prąd wielu klientom i nie możemy w tej chwili bezpiecznie (…) utrzymać niezawodności systemu" - wyjaśnił Jason Ryan z zakładu energetycznego Centerpoint Energy, cytowany przez dziennik "Houston Chronicle".

Firma Southwest Power Pool, która zarządza siecią energetyczną w części 14 stanów, ostrzegła, że zapotrzebowanie na energię przekroczyło jej możliwości.

Awarie spowodowały też zamknięcie stacji uzdatniania wody. Setkom tysięcy ludzi nakazano gotowanie wody przed jej użyciem, także po przywróceniu dostaw prądu.

Według prognoz National Weather Service we wtorek oczekiwane są obfite opady śniegu i marznącego deszczu na części obszarów Wielkich Jezior i na północnym wschodzie. Ulewy i burze przejdą na południu Florydy, co może doprowadzić do gwałtownych powodzi.

Kolejna burza śnieżna zapowiadana jest w środę na południu na środkowym zachodzie USA.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski