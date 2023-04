USA: Co najmniej sześć osób zginęło podczas strzelaniny w banku w Louisville

Co najmniej sześć osób zginęło, a kolejnych sześć zostało rannych w trakcie strzelaniny w banku w centrum Louisville, największym mieście stanu Kentucky - podała w poniedziałek policja miejska. Napastnik został zabity.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak przekazał mediom przedstawiciel miejskiej policji podczas briefingu, do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w Old National Bank w centrum miasta. W skutek strzelaniny zginęło co najmniej sześć osób, w tym oficer policji i napastnik, zaś co najmniej sześć rannych osób przewieziono do szpitala.

Policja przekazała, że nie wie dotąd, w jakich okolicznościach zginął sprawca masakry. Nie podano też jego tożsamości ani motywu zbrodni. Swój przyjazd na miejsce zapowiedział gubernator stanu Andy Beshear.