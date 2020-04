USA: Cuomo: jeśli nie wyciągniemy wniosków z pandemii może się powtórzyć

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo przestrzegał w piątek, że jeśli społeczeństwo nie wyciągnie wniosków z pandemii Covid-19 może się ona powtórzyć. Nowy Jork odnotował spadku liczby zgonów w ciągu doby do 422 – najniższego poziomu od 1 kwietnia br.

W Nowym Jorku na Covid-19 zmarło już 16 162 osób. Jak zauważył gubernator stan Nowy Jork wciąż jest najbardziej dotknięty wirusem w całym kraju.

Trzydniowa średnia hospitalizacji spada od 11 dni pod rząd. Od ubiegłego piątku zmalała o ponad 3000, a od szczytu pandemii 13 kwietnia o prawie 25 proc. Od 12 dni coraz mniej jest zaintubowanych chorych, którzy mają najmniejsze szanse na przeżycie. W Nowym Jorku jest 271 590 potwierdzonych przypadków koronawirusa.

Gubernator podkreślił, że społeczeństwo musi wyciągnąć wnioski z pandemii, ponieważ ona się powtórzy.

"Dowiedzmy się, co się stało, aby się to więcej nie powtórzyło. A to się powtórzy. Weźmy to pod uwagę. Nie chowajmy głowy w piasek i nie mówmy: +To jedyna globalna pandemia, z którą kiedykolwiek będziemy mieli do czynienia+" - akcentował.

Zdaniem Cuomo chociaż Stany Zjednoczone zawiesiły komunikację lotniczą z Chinami, od stycznia do połowy marca wciąż były loty z Europy. Właśnie stamtąd, powołał się na opinię naukowców z Icahn School of Medicine założonej przez szpital Mount Sinai, wirus trafił do Nowego Jorku. Na lotniskach JFK oraz w Newark, w stanie New Jersey, wylądowało 2.2 mln ludzi przybywających z Europy.

"Zamknęliśmy frontowe drzwi z zakazem podróżowania do Chin, ale tylne drzwi zostawiliśmy otwarte. Jaki stąd wniosek? (…) Wybuch w dowolnym miejscu to wybuch wszędzie" - przekonywał burmistrz.

Podczas konferencji prasowej w Albany gubernator wskazał na szacunki, które mówią, że dochody stanu spadną o 13,3 mld. dolarów (14 proc.) w stosunku do prognoz budżetu wykonawczego oraz o 61 mld. w latach finansowych 2021 - 2024.

W odniesieniu do zaplanowanych na 23 czerwca prawyborów przyznał, że głosowanie jest obowiązkiem obywatelskim, ale nikt nie powinien wybierać między tym, a swoim zdrowiem. Zgodnie z jego rozporządzeniem każdy nowojorczyk otrzyma kartę wyborczą do głosowania korespondencyjnego w opłaconej kopercie.

Jak zapowiadał Cuomo decyzja w sprawie ewentualnego otwarcia szkół w Nowym Jorku zapadnie za tydzień. Potwierdził też, że stan nie jest jednym z 16, które według wiceprezydenta Mike'a Pence przedstawiły już plany ponownego zniesienia restrykcji i wznowienia działalności gospodarczej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski