USA: Cuomo: liczba przyjęć do nowojorskich szpitali osób z koronawirusem najniższa od marca

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował w niedzielę, że w całym stanie liczba hospitalizacji osób z koronawirusem wyniosła w ciągu ostatniej doby 410 i była najniższa od 16 marca.

Cuomo oświadczył, że z 85 630 testów wykonanych w sobotę tylko 729, czyli 0,85 proc, dało wynik pozytywny. Był to 30. z kolei dzień, kiedy wskaźnik infekcji mieścił się poniżej 1 proc. Łączna liczba przypadków SARS-CoV-2 w stanie Nowy Jork od początku pandemii wynosi 439 501.

"Wskaźnik infekcji utrzymuje się u nas poniżej 1 proc. przez 30 dni, a mieszkańcy Nowego Jorku mogą nam pomóc w kontynuowaniu tej dobrej passy, nosząc maski, zachowując dystans społeczny i myjąc ręce. Nasze dzisiejsze działania określają tempo zakażeń jutro, jak w weekend Święta Pracy. Wzywam wszystkich by byli mądrzy, żebyśmy nie doświadczyli nasilenia zakażeń w nadchodzących tygodniach" - mówił gubernator.

Jak dodał w całym stanie odnotowano w ciągu ostatniej doby dziewięć ofiar śmiertelnych Covid-19. Było ich o siedem więcej niż w poprzednich 24 godzinach.

Cuomo ogłosił także wyniki testów z ostatnich pięciu dni na obecność koronawirusa w mieście Oneonta w hrabstwie Otsego. Z 1965 testów stwierdzono 91, czyli 4,6 proc., przypadków pozytywnych, co znacznie przekracza średnią w całym stanie. Gubernator wiązał to z szybkim rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 wśród studentów.

85 z 91 nowych zakażeń zdiagnozowano u osób w wieku 18-24 lata. Z 738 testów przeprowadzonych wśród osób w tym przedziale wiekowym 11,5 proc. dało wynik pozytywny. W przypadku 1227 innych wskaźnik wyniósł 0,48 proc.

Uniwersytet stanowy SUNY Oneonta był pierwszy, na którym już zakończono w tym semestrze zajęcia w kampusie po stwierdzeniu, że 100 studentów miało pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2.

"Na podstawie doświadczeń wiemy, że stopniowe otwieranie (szkół i biznesów) jest najlepszym sposobem na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich nowojorczyków. Ponieważ epidemia wciąż stanowi ogólnokrajowy kryzys, to jest jasne, że ostrożność jest zaletą, a nie wadą - tłumaczył gubernator Cuomo.

Tymczasem niektórzy eksperci ze sceptycyzmem podeszli do lansowanego przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda projektu redukcji przypadków Covid-19 poprzez stosowanie tzw. testów antygenowych. Miałoby to pozwolić na przeprowadzanie ich codziennie niemal w każdym domu.

"Chociaż szybkie i częste testy mogą funkcjonować, to do tej pory podejście do nich było podyktowane w dużej mierze ambicjami i pragnieniem, a musimy porównać to z rzeczywistością" - ocenił cytowany przez "New York Times" dr Alexander McAdam, dyrektor laboratorium diagnostycznego chorób zakaźnych szpitala dziecięcego w Bostonie.

Inni naukowcy podkreślali, że nie ma gwarancji, iż testy antygenowe zatwierdzi Administracja ds. Żywności i Lekarstw (FDA). Wskazywali też m.in., że nie są skuteczne w wykrywaniu przypadków, kiedy zakażenie spowodowane jest niewielką ilością koronawirusa.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski