USA: Cuomo mówi o sukcesach w walce z pandemią; zapowiada kolejną fazę reaktywowania gospodarki

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo cytował w piątek statystyki ilustrujące postępy stanu w batalii z koronawirusem. Zapowiadał, że niektóre regiony będą mogły przejść do następnej fazy reaktywowania gospodarki.

Według Cuomo ciągu ostatniej doby spadła liczba hospitalizacji oraz dramatycznie obniżyła się liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem - do 152. Zmarło 67 osób w porównaniu z 74 podczas poprzednich 24 godzin.

"Dobry Boże dziękujemy, bo liczba przypadków śmiertelnych wciąż spada do najniższego w ogóle poziomu - 67 zgonów. Mamy nadzieję i modlimy się, że tak będzie nadal" - mówił Cuomo.

Podkreślił, że stan Nowy Jork został przez Covid-19 najmocniej uderzony, ale wyciągnął z tego wnioski.

"Byliśmy zmuszeni nauczyć się więcej i reagować szybciej" - podkreślił gubernator zapewniając, że Nowy Jork przeprowadza więcej testów na obecność koronowirusa na głowę mieszkańca aniżeli jakiekolwiek inne miasto, stan lub kraj na świecie.

Zdaniem Cuomo część regionów, które już wznowiły działalność przejdzie wkrótce do fazy II wznawiania działalności gospodarczej. Otworzą się ponownie m.in. biura, salony fryzjerskie i usługi detaliczne.

"Otwieramy się na nową normalność, bezpieczniejszą normalność. Ludzie będą nosić maski, ludzie będą zachowywać dystans w społeczny. (…) Będzie to po prostu nowy sposób interakcji" - wyjaśniał.

Zastrzegł, że sukces tych działań zależy od rozważnego postępowania wszystkich na co dzień. Mówił o znaczeniu w batalii z wirusem noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowywania dystansu społecznego.

"Dlaczego to może być takie proste? Ponieważ czasami jest to proste. Wdrażanie tego jest trudne. Skłonienie do tego 19 milionów ludzi jest trudne" - zauważył gubernator.

Jako pozytywny przykład podał wyspę Long Island która pomyślnie przeszła do pierwszego etapu reaktywowania gospodarki bez wzrostu liczby infekcji, hospitalizacji i zgonów.

"Dlaczego? Ponieważ ludzie byli mądrzy i przestrzegali zasad bezpieczeństwa" - tłumaczył.

Według Cuomo na dobrej drodze do reaktywowania gospodarki, poczynając od 8 czerwca, jest miasto Nowy Jork. Zależy to, dodał, od spełnienia kryteriów związanych z utrzymaniem niskiej liczby hospitalizacji i przyspieszenia procesu monitorowania kontaktów osób zakażonych SARS-Cov-2. Podkreślił potrzebę koncentracji na rejonach zamieszkałych przez mniejszości rasowe i ludzi o niskich dochodach skąd pochodzi teraz najwięcej nowych przypadków infekcji wirusem.

Cuomo odniósł się w trakcie briefingu do ostatnich protestów po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda zabitego w trakcie policyjnej interwencji w Minneapolis. Jego zdaniem nie był to jednostkowy incydent, lecz wynik trwającej od dawna nierówności i niesprawiedliwości rodzącej gniew i frustrację. Zarzucił władzom, że nic się w tej sprawie nie robi.

"Jestem przeciwny podpaleniom, włamaniom i przestępczości. Jestem z protestującymi i myślę, że wszyscy mający dobre intencje Amerykanie są z protestującymi. (…) Ile razy trzeba powtarzać tę samą lekcję?" - zapytał.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski