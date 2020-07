USA: Cuomo ostrzega przed weekendowymi upałami w Nowym Jorku

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ostrzegł w piątek mieszkańców stanu przed ekstremalnymi upałami i wysoką wilgotnością powietrza. Temperatura w ciągu weekendu, zwłaszcza w niedzielę, może dojść do ok. 38 stopni Celsjusza, co może zagrażać życiu dzieci, osób starszych i chorych.

Cuomo wezwał mieszkańców do podjęcia środków zabezpieczających przed potencjalnie groźnymi skutkami upałów i towarzyszącą im wysoką wilgotnością. Upały mają się rozpocząć wcześnie w sobotę rano. Jak dodał temperatura od 33-34 do ok. 38 stopni Celsjusza możliwa jest przez cały weekend w większej części stanu.

"Prognozy przewidują falę ekstremalnych upałów w nadchodzących dniach, toteż apeluję do wszystkich nowojorczyków, aby upewnili się, że podejmą wszelkie niezbędne środki ostrożności" - mówił Cuomo.

Przestrzegał, że tego rodzaju pogoda może być szczególnie niebezpieczna dla małych dzieci, osób starszych i osób z chorobami układu oddechowego.

"Pamiętajcie o wymagających ewentualnej pomocy sąsiadach i ograniczaniu aktywności na świeżym powietrzu aby zapewnić, że wy i wasi bliscy pozostaniecie bezpieczni i zdrowi w ekstremalnych warunkach. A jeśli wybieracie się na plaże i baseny, noście maseczkę i zachowujcie dystans społeczny" - nawoływał gubernator.

Według prognoz, w sobotę w zachodniej i północnej części Nowego Jorku oraz w dolinie Mohawk temperatura osiągnie do 31 stopni Celsjusza. Reszta stanu doświadczy jeszcze wyższych temperatur.

W niedzielę ma być nawet bardziej gorąco. Temperatura w niektórych obszarach dojdzie do ok. 38 stopni Celsjusza.

Cuomo przypominał, że okres upałów rodzi zwiększone ryzyko udaru cieplnego i schorzeń związanych z upałem. Apelował, by małe dzieci, osoby starsze, osoby ćwiczące na świeżym powietrzu, intensywnie pracujące na zewnątrz oraz cierpiące na choroby układu oddechowego, jak astma, miały dostęp do chłodzonych pomieszczeń.

W weekend będą otwarte plaże i baseny w parkach stanowych. Ze względu na pandemię COVID-19 obowiązują przepisy o wpuszczaniu tam tylko do 50 procent mieszczących się w normalnych warunkach ludzi.

Federalne Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) podkreślają, że duże upały są każdego roku główną przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów związanych z pogodą. Szczególnie dotyczy to osób starszych.

Według CDC upały powodują rocznie w Stanach Zjednoczonych ponad 600 zgonów, którym można zapobiec.

Cuomo wzywał, by w czasie letnich upałów nie pozostawiać w zaparkowanych samochodach dzieci, zwierząt domowych lub osób wymagających szczególnej opieki. Przypominał, że temperatura wewnątrz zamkniętego pojazdu może szybko osiągnąć ponad 60 stopni Celsjusza. W tak ekstremalnych warunkach śmierć może nastąpić w ciągu minuty.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski