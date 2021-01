USA: Cuomo wesprze władze federalne w akcji szczepień w domach seniorów

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ogłosił, że wesprze władze federalne w akcji szczepień rezydentów i personelu domów opieki dla seniorów. Wcześniej mówił, że sam zaszczepi się dopiero wówczas, gdy preparat będzie dostępny dla biednych.

"Zamierzamy uzupełnić i przyspieszyć program federalny" - zapewnił w poniedziałek Cuomo.

Według lokalnej telewizji NY1 do programu przystąpiło 611 domów seniorów. Zdaniem gubernatora 288 placówek zakończyło proces podawania pierwszej dawki, co stanowi około 47 proc. w całym stanie. Dodał, że celem jest, aby do końca tygodnia zwiększyć ten odsetek do 85 proc, a w ciągu dwóch tygodni wszyscy mieszkańcy domów opieki powinni zostać zaszczepieni.

Zgodnie z stanowymi statystykami także szpitale nie wykorzystują w pełni dostępnych szczepionek. Podały jedynie około 46 proc. zgromadzonych dawek.

Cuomo ostrzegł, że szpitalom grozi grzywna do 100 tys. dolarów, jeśli nie wykorzystają wszystkich swoich dawek do końca tego tygodnia. Podkreślił, że w przyszłości wszystkie placówki muszą to uczynić w ciągu siedmiu dni od otrzymania preparatu.

Jak informuje amerykańskie radio publiczne NPR, gubernator Cuomo zapowiedział w niedzielę, że sam przyjmie szczepionkę przeciwko Covid-19 dopiero wówczas, gdy będzie ona dostępna w całym stanie dla społeczności afroamerykańskiej, latynoskiej i biednych ludzi.

"Rasa czy dochód nie zadecydują o tym, kto przeżyje, a kto umrze" - podkreślił Cuomo.

Mówił o "wielu niesprawiedliwościach w społeczeństwie", które ujawniła pandemia. Nazwał wprowadzenie szczepionek pilnym wyzwaniem dla stanu, ale obiecał, że zostanie to zrobione w sprawiedliwy sposób.

"Testy na obecność Covid były bardziej dostępne dla bogatszych, białych społeczności, a wskaźnik zakażeń był wyższy w społecznościach czarnoskórych, latynoskich i biednych. To nie może się powtórzyć i nie może się zdarzyć w przypadku tej szczepionki" - argumentował Cuomo.

Gubernator zaapelował do mieszkańców stanu, aby poddali się szczepieniom, gdy staną się dostępne dla ogółu społeczeństwa. Jego zdaniem od 70 do 90 proc. nowojorczyków musi zostać zaszczepionych, aby akcja szczepień była skuteczna.

Według radia NPR, zapowiedź, że gubernator stanu Nowy Jork na razie nie przyjmie szczepionki, wydaje się sprzeczna z postawą innych polityków, m.in. wiceprezydenta Mike'a Pence'a, demokratycznej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i lidera większości republikańskiej w Senacie Mitcha McConnella, którzy już się zaszczepili. W ten sposób chcieli oni zademonstrować Amerykanom, że preparat jest bezpieczny.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski