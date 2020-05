USA: Cuomo zapowiada stopniowe wznawianie działalności gospodarczej w stanie Nowy Jork

Wraz z spadkiem w stanie Nowy Jork liczby zakażeń i hospitalizacji z powodu koronawirusa gubernator Andrew Cuomo zapowiedział stopniowe wznawianie działalności gospodarczej. Uzależnił to m.in. od wskaźnika zgonów, dostępności łóżek szpitalnych i zdolności testowania.

Na konferencji prasowej w Rochester gubernator powiadomił, że w ciągu ostatniej doby w stanie zmarło z powodu koronawirusa 161 osób, najmniej od 27 marca, kiedy po raz ostatni było ich mniej niż 200. 488 nowych pacjentów z Covid-19 przyjęto do szpitali.

"Pod wieloma względami jesteśmy po drugiej stronie góry. To ekscytująca nowa faza, wszyscy pragniemy wrócić do pracy" - mówił.

Nowy Jork był epicentrum epidemii w Ameryce Północnej. Odnotowano tu 27 tys. potwierdzonych przypadków śmiertelnych koronawirusa.

Według Cuomo, poczynając do 21 maja, do kiedy obowiązują oficjalnie restrykcje, zniesione zostaną one w niektórych rejonach północnej części stanu. Będzie tam można wznowić działalność gospodarczą pod warunkiem spełnienia wytycznych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Obejmują one m.in. spadek przez 14 dni całkowitej liczby hospitalizacji na COVID-19 i zgonów w oparciu o trzydniową średnią. W poszczególnych regionach nie może być więcej niż 15 nowych przypadków lub pięć zgonów według trzydniowej średniej oraz najwyżej dwoje nowych pacjentów z COVID-19 na 100 tys. mieszkańców.

Szpitale nie mogą być zapełnione w więcej niż 70 proc., w tym wyposażone w łóżka na oddziałach intensywnej terapii. Muszą mieć 90-dniowy zapas środków ochrony indywidualnej. Liczbę dostępnych testów na 1000 mieszkańców określono na co najmniej 30. Podobny wskaźnik odnosi się do monitorowania kontaktów osób zakażonych.

W procesie otwierania firm priorytetowo traktowane będą te, w których najniższe jest ryzyko zakażenia. Mają one obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy i kontrolować ewentualne przypadki wirusa.

Pierwsza faza otwierania przedsiębiorstw obejmie m.in. firmy budowlane, produkcyjne, dostawy hurtowe i sprzedaż detaliczną. Druga - profesjonalne usługi, finanse, ubezpieczenia oraz wynajem nieruchomości. Trzecia - restauracje, usługi gastronomiczne, hotele i zakwaterowanie. Czwarta - sztukę, rozrywkę, rekreację oraz edukację.

"Kiedy otwieramy ponownie, mówimy o stopniowym ponownym otwarciu. To jest to, co właściwie wszyscy robią" - podkreślił Cuomo, zwracając uwagę na konieczność robienia tego w inteligentny i ostrożny sposób oraz w oparciu o obserwację, ponieważ inaczej wirus może powrócić i jeszcze bardziej się nasilić.

"Nikt nie chce wrócić na drugą stronę góry" - przekonywał.

W celu monitorowania całego procesu gubernator zapowiedział utworzenie specjalnych regionalnych ośrodków kontrolnych, tzw. control rooms.

Powtórzył, że dotychczasowe sukcesy w walce z pandemią zależały nie tyle od władz, co przede wszystkim od nowojorczyków. Stosowali się do obostrzeń na podstawie przedstawionych im faktów i statystyk. Byli inteligentni i zjednoczeni.

Cuomo uzasadniał początkowy gwałtowny i niekontrolowany wzrost przypadków SARS-Cov-2 faktem, że w Nowym Jorku nikt o nich nie wiedział. Podczas gdy wszyscy mówili o epidemii w Chinach, wirus dotarł na Wschodnie Wybrzeże głównie z zarażonej przez Chińczyków Europy.

"Mieliśmy tego wirusa, który zaatakował nas z Europy. Eksperci teraz mówią, że wirus przybył z Europy w styczniu i grudniu. Nikt nie wiedział. Z całym wyrafinowaniem, ze wszystkimi organizacjami ochrony zdrowia publicznego (...) nikt nie wiedział, że wirus przybył z Europy" - mówił.

Komunikacja lotnicza nie była zamknięta i do Nowego Jorku oraz Newark przybyło z Europy od stycznia do marca dwa miliony pasażerów, którzy nie zostali poddani badaniom, kwarantannie i izolacji. Opóźniło to wszczęcie walki z epidemią - przypomniał.

Samoloty z Chin do USA lądują głównie na Zachodnim Wybrzeżu, w tym w Kalifornii.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski