USA: Cuomo zezwala na otwarcie od 30 września nowojorskich restauracji

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zapowiedział w środę, że od 30 września będą mogły otworzyć się wewnętrzne sale restauracji w mieście Nowy Jork. Poinformował też, że wskaźnik zakażeń koronawirusem w całym stanie od 33 dni jest niższy od 1 proc.

Cuomo zastrzegł, że restauracje mogą otwierać wewnątrz swe podwoje z zachowaniem surowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa, w tym dystansu społecznego, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania koronawirusa. "Możemy teraz zrobić następny krok. (…) Wierzę w nowojorczyków, wierzę, że nowojorczycy mogą postępować właściwie" - podkreślił Cuomo.

Restauracje muszą ograniczyć liczbę klientów do 50 proc. przyjmowanych w normalnych warunkach, a na widocznych miejscach umieścić przepisy dotyczące restrykcji związanych z wirusem. Wymagana jest instalacja odpowiedniego system filtracji powietrza oraz ustawienie stołów w odległości ok. sześciu stóp. (ok. 2 m.). Obsługa przy barze nie będzie dozwolona.

Do grupy zadaniowej, złożonej z przedstawicieli agencji zajmującej się m.in. wydawaniem zezwoleń na sprzedaż, produkcję i dystrybucję alkoholu (State Liquor Authority) oraz policji stanowej, która sprawdza czy zakłady gastronomiczne postępują zgodnie z przepisami miasto doda 400 swoich przedstawicieli. Mogą to być np. policjanci lub urzędnicy Departamentu Zdrowia. Restauratorzy łamiący wymogi mogą stracić licencje.

"To nie jest problem, z którym warto igrać. To nie jest warte ryzyka" - ostrzegał gubernator.

W środę podał także najnowsze dane ilustrujące przebieg batalii z wirusem. Podkreślił, że z 63 230 testów wykonanych we wtorek w stanie Nowy Jork, 576 dało wynik pozytywny (0,91 proc.). Był to 33. z kolei dzień, kiedy wskaźnik zakażeń sytuował się poniżej poziomu 1 proc.

"I to się dzieje w przypadku przeprowadzania większej liczby testów niż w jakimkolwiek innym stanie. (…) Jeśli nie wykonasz wielu testów, nie znajdziesz wielu przypadków, a liczba przypadków spadnie. Ale to fałszywa pociecha. Kiedy mówimy, że mamy tyle przypadków, jest to trafne, ponieważ testujemy więcej niż ktokolwiek inny" - argumentował Cuomo.

Poinformował on również, że w ciągu ostatniej doby w szpitalach przebywało 463 pacjentów z powodu Covid-19, a pośród nich 53 nowo przyjętych. Na oddziałach intensywnej terapii było 121 osób, a intubacji poddano 59. Zarejestrowano trzy zgony, w tym jeden w mieście Nowy Jork. W całym stanie od początku pandemii koronawirusa zmarło 25 370 osób.

