USA: Ćwierć miliona klientów zakładów energetycznych bez prądu na północnym wschodzie kraju

Burze śnieżne przyniosły w części północnego wschodu Stanów Zjednoczonych silne opady; spadło nawet ponad 90 cm śniegu. Przerwy w dostawach prądu odnotowano u ponad 250 tys. klientów zakładów energetycznych. W niektórych regionach prędkość wiatru przekraczała 100 km na godzinę – podała w środę stacja NBC News.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Żywioł, który uderzył w Nową Anglię i inne regiony, nie spowodował dotychczas ofiar śmiertelnych.

"Wiele osób w Nowej Anglii obudziło się w środę rano w dzielnicach pokrytych białym puchem. Ponad 90 cm śniegu spadło w Moriah, Stony Creek i Palenville w stanie Nowy Jork, a także w Marlboro w stanie Vermont i Colrain w Massachusetts" - wyliczyła NBC News.

Jak podano wichury nawiedziły cały północny wschód. We Frenchboro w stanie Maine porywy wiatru przekraczały 110 km na godzinę, a w Atlantic City w stanie New Jersey dochodziły do 95 km na godzinę.

"To jeszcze nie koniec. Mamy pewne obawy o to, co przyniosą silne wiatry i większe opady śniegu w części stanu. Jest wiele przerw w dostawach prądu w południowej części" - ostrzegał we wtorek gubernator Vermontu Phil Scott.

Zgodnie z informacją PowerOutage.us w środę rano niemal 200 tys. klientów wciąż nie miało prądu w stanach Nowy Jork, Massachusetts, Vermont, New Hampshire i Maine. We wtorek łącznie ponad 700 lotów odwołano do lub z lotnisk LaGuardia w Nowym Jorku, Newark Liberty International Airport w New Jersey i Logan International Airport w Bostonie.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski