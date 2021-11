USA: Czarnoskóry prawnik jednym z najważniejszych prokuratorów federalnych w kraju

Damian Williams został zaprzysiężony jako pierwszy czarnoskóry prokurator federalny dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Jest to jedno z najważniejszych stanowisk w dziedzinie egzekwowania prawa w Ameryce.

Jak podkreśla w sobotę lokalna telewizja NY1, biuro prokuratora federalnego dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY) nadzoruje prowadzenie niektórych z najistotniejszych spraw, od terroryzmu, przez korupcję polityczną, po przestępstwa finansowe.

Szef SDNY jest głównym federalnym urzędnikiem ścigania w ośmiu hrabstwach Nowego Jorku: Manhattan, Bronx, Westchester, Putnam, Rockland, Orange, Dutchess i Sullivan. Reprezentuje administrację USA w sprawach karnych i cywilnych na terenie całego kraju.

Podczas piątkowego zaprzysiężenia Williams wskazał na historyczny charakter swojej nominacji.

"Wiecie i ja wiem, że takie chwile jak ta nie zdarzają się tak po prostu. Drogę utorowały krok po kroku, pokolenia ludzi, wszystkich kolorów i narodowości" - oświadczył.

Williams ogłosił utworzenie w swym biurze nowej jednostki praw obywatelskich. Zapowiedział zajęcie się przestępstwami finansowymi i przemocą z użyciem broni, a także ponownym nawiązaniem kontaktu ze społecznościami okręgu. Wyjaśnił swój wybór na miejsce ceremonii historycznej zbrojowni w Harlemie.

"To miejsce zmusza nas do skupienia się nie na tym, że ja tworzę historię, ale na historii, która stworzyła mnie. Bo to jest o wiele, wiele ważniejsze" - cytuje prokuratora NY1.

Na uroczystość przybyli m.in. prokurator generalny USA Merrick Garland i kilku poprzedników Williamsa na tym stanowisku. Wśród polityków znaleźli się m.in: senator Stanów Zjednoczonych Charles Schumer, który rekomendował Williamsa na stanowisko, a także były gubernator Nowego Jorku David Paterson.

"Jest to naprawdę pierwszoplanowe biuro prokuratora w kraju. (…) Fakt, że młody, czarnoskóry mężczyzna, który miał błyskotliwą karierę, będzie nas prowadził przez lata jest, jak sądzę, sensacyjny" - zaznaczył Paterson.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski