USA: Czaszka tyranozaura osiągnęła na aukcji Sotheby's tylko 6,1 mln dolarów

W piątek na aukcji w nowojorskim Sotheby's czaszka tyranozaura potocznie nazywanego T-Rexem została wylicytowana, łącznie z opłatami, za 6,1 mln dolarów. Było to znacznie poniżej oczekiwań sięgających 15 do 20 mln dolarów.

Przedstawiciele Sotheby's powiadomili, że ok. 100-kilogramową czaszkę, nazwaną Maximus, sprzedaną na piątkowej aukcji uzupełniały odlewy żywiczne innego okazu T-Rex. Była ona własnością anonimowego sprzedawcy.

Dom aukcyjny poinformował zawczasu zainteresowanych kupnem, że czaszka "zawiera 30 z przybliżonej liczby 39 kości". Otrzymali oni diagram z podkolorowanymi prawdziwymi kośćmi. Np. nie wszystkie zęby T-Rexa były prawdziwe.

"New York Times" zwrócił uwagę, że licytacja następuje po tym, jak planowana aukcja większego okazu T-Rexa, szacowanego na 15-25 milionów dolarów, została odwołana przez dom aukcyjny Christie's w Hong Kongu po tym, jak pojawiły się pytania o ilość prawdziwych kości dinozaura.

Przewidywano, że jego cena może osiągnąć 15-25 mln dolarów. Pojawiły się jednak wątpliwości, ile kości okazu, zwanego Shen, to autentyczne kości dinozaurów. Wynika to z faktu, że repliki często są włączane do zestawu jako uzupełnienie oryginalnych.

Jak wyjaśnił "NYT" repliki kości użyte w Shen, były odlewami ze słynnego osobnika, nazwanego Stan. Pobił on dwa lata temu rekord sprzedaży skamielin, gdy osiągnął 31,8 mln dolarów na aukcji Christie's napędzając koniunkturę w branży.

Nowojorski dziennik powołuje się na wypowiedź eksperta w zakresie doradztwa artystycznego Todda Levina. Jego zdaniem incydent w Hongkongu mógł wprowadzić pewną niepewność na rynku skamielin.

"Wszystko opiera się na zaufaniu. A w tej chwili jest ono bardzo niskie" - ocenił Levin po zakończeniu piątkowej aukcji.

"Jeszcze na początku roku rynek skamieniałości kwitł. Christie's sprzedał szkielet deinonychusa za 12,4 mln dolarów. W Sotheby's szkielet gorgosaurusa poszedł za 6,1 mln dolarów" - przypomniał "New York Times".

Wysokie ceny skamieniałości budzą niepokój paleontologów. Obawiają się, że ważne z naukowego punktu widzenia okazy znikną w salonach ludzi bogatych. Muzea, uniwersytety i inne instytucje zostaną z braku funduszy wykluczone z rynku.

Według "National Geographic" zakupiony w Sotheby's T-Rex trafi do rozwijającego się muzeum historii naturalnej w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski