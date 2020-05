USA: Członek personelu wiceprezydenta Pence'a pozytywnie zdiagnozowany na koronawirusa

Członek personelu wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a został pozytywnie zdiagnozowany na koronawirusa. Spowodowało to opóźnienie piątkowego lotu Pence'a do Iowa, a niektórzy pasażerowie Air Force Two opuścili samolot - poinformował urzędnik Białego Domu.

Jak pisze Reuters, lot Pence'a został opóźniony o ponad godzinę i według doniesień prasowych pasażerowie, którzy byli pracownikami kancelarii wiceprezydenta mieli wysiąść przed wylotem.

Od początku epidemii Covid-19 w USA stwierdzono ponad 1,26 mln zakażeń, ponad 75,7 tys. ludzi zmarło.