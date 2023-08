USA: Cztery osoby zginęły w strzelaninie w Jacksonville na Florydzie (aktualizacja)

Cztery osoby, w tym napastnik, zginęły w sobotę w strzelaninie w Jacksonville na Florydzie w USA - poinformował szeryf miejscowej policji. Motywem zabójstwa była "nienawiść rasowa".

Troje zabitych to osoby czarnoskóre - dwóch mężczyzn i kobieta. Napastnik to ok. 20-letni biały mężczyzna, który popełnił samobójstwo.

"Uderzył w określoną grupę, a byli to ludzie czarnoskórzy" - powiedział szeryf T.K. Waters na konferencji prasowej, podkreślając, że motyw rasowy był "bardzo jasny". Według Watersa manifesty w sieci, pozostawione przez zamachowca, szczegółowo opisują jego "odrażającą ideologię nienawiści".

Uzbrojony w karabin półautomatyczny AR-15 i pistolet Glock 20-latek otworzył ogień do ludzi na parkingu sklepu sieci Dollar General przy ulicy Kings Road, strzelając w stronę samochodów. Napastnik następnie zabarykadował się w budynku.

Według wielu źródeł około 12:45 czasu lokalnego w kampusie uniwersytetu Edwarda Watersa widziano podejrzanego mężczyznę, który później okazał się zabójcą. Według świadków miał na sobie kamizelkę kuloodporną.

Równo pięć lat temu w Jacksonville, podczas turnieju gier wideo, także doszło do strzelaniny, wówczas zginęły dwie osoby, 11 zostało rannych.