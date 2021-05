USA: Cztery osoby zginęły w wypadku łodzi w pobliżu San Diego

Cztery osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych, kiedy łódź podejrzana o próbę przemycenia migrantów do Kalifornii zatonęła w pobliżu pomnika narodowego Cabrillo na półwyspie Point Loma w San Diego - podała w poniedziałek amerykańska straż przybrzeżna.

12-metrowa łódź kabinowa została roztrzaskane przez fale, zanim przybyły łodzie ratownicze - poinformował Rick Romero, ratownik z San Diego. "Kiedy dotarliśmy na miejsce zdarzenia...w wodzie byli ludzie, tonący, wsysani przez prądy wodne" - powiedział.

Kilka osób zostało wyciągniętych z wody, niektóre wymagały natychmiastowej reanimacji na plaży. Władze lokalne podały, że na łodzi znajdowało się około 30 stłoczonych pasażerów, bez odpowiedniego sprzętu bezpieczeństwa.

"Z naszej perspektywy wszystko wskazuje na to, że był to statek przemytniczy, używany do nielegalnego przemycania migrantów do Stanów Zjednoczonych" - powiedział Jeff Stephenson, agent lokalnej straży granicznej. Dodał, że na razie narodowość ludzi z łodzi nie jest znana, a jej kapitan przebywa w areszcie i składa zeznania.

Położone nad Oceanem Spokojnym San Diego leży ok. 20 km na północ od granicy z Meksykiem.