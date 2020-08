USA: Dalszy postęp w zwalczaniu koronawirusa w Nowym Jorku

Gubernator Andrew Cuomo poinformował w sobotę o dalszym postępie w zwalczaniu w stanie Nowy Jork pandemii koronawirusa. Od jej wybuchu zarejestrowano najniższe wskaźniki hospitalizacji i intubacji.

Według Cuomo w ciągu ostatniej doby liczba hospitalizacji spadła do 458, a intubacji - do 48. Było ich najmniej od połowy marca.

Spośród 93 873 testów na obecność SARS-CoV-2, przeprowadzonych w piątek całym stanie, 635, czyli 0,67 proc., miało wynik pozytywny. Już 22. dzień z rzędu jest on niższy od 1 proc. Od początku kryzysu koronawirusa zdiagnozowano w 433 402 przypadkach.

W ostatnich 24 godzinach w Nowym Jorku z powodu powikłań pokoronawirusowych zmarło siedem osób.

"Abyśmy mogli utrzymać ten postęp, gdy wkraczamy w jesień, a liczba (zakażeń) w stanie wciąż spada, nowojorczycy muszą zachować czujność, nadal nosić maseczki, zachować dystans społeczny i myć ręce" - wzywał gubernator.

Ponieważ niedawno wzrost liczby przypadków koronawirusa zaobserwowano w zachodniej części stanu Nowy Jork, Cuomo wysłał tam specjalny zespół testujący. Przypomniał mieszkańcom regionu, że od soboty w ośmiu wyznaczonych miejscach m.in. w Buffalo, gdzie mieszka liczna społeczność polonijna, a także w pobliżu Niagary, będą przeprowadzane testy, pozwalające na szybkie uzyskanie wyników badania.

Dla utrzymania pandemii pod kontrolą władze stanowe kontynuują akcję sprawdzania, czy firmy, zwłaszcza restauracje i bary, przestrzegają ustalonych wymogów bezpieczeństwa. W piątek, w czasie inspekcji 1554 zakładów gastronomicznych, zajmujące się m.in. wydawaniem zezwoleń na sprzedaż, produkcję i dystrybucję alkoholu State Liquor Authority oraz policja stanowa wykryły, że 18 nie stosowało się do obowiązujących przepisów.

"Nasza zdolność do utrzymania śmiertelnego wirusa w ryzach będzie zależała od tego, co każdy z nas robi codziennie oraz od zdolności władz lokalnych do egzekwowania wytycznych stanowych. Pandemia jest daleka od zakończenia, więc bądź w Nowy Jorku mądry i twardy w czasie weekendu. Razem możemy spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa i ratować życie" - podkreślił gubernator.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski