USA: De Blasio ostrzega przed koniecznością zwalniania istotnych dla miasta pracowników

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ostrzegł w środę, że jeśli nie otrzyma funduszy od rządu federalnego, będzie musiał zwalniać lub wysyłać na bezpłatne urlopy niezbędnych dla miasta pracowników.

Zapowiedział utworzenie zespołów doradzających, jak wznowić życie gospodarcze.

"Rozmawiałem z burmistrzami w całym kraju, republikanami i demokratami, niektórzy już ogłosili zwolnienia, inni zapowiedzieli, że mają to w dalszych planach lub obecnie planują. Jeśli nie będziemy mieć żadnych pieniędzy, każdy z nas musi zacząć rozważać taką opcję" - mówił de Blasio.

Ubolewał, że zwolnienia mogą dotknąć dokładnie tych ludzi, którzy byli bohaterami w czasie kryzysu, "których powinniśmy czcić i wspierać, ratowników pierwszej pomocy, pracowników służby zdrowia, nauczycieli".

W obliczu walki z koronawirusem i przewidywanego deficytu budżetu miasta burmistrz już wcześniej wspominał o groźbie ograniczenia siły roboczej. Zaznaczył jednak, że traktuje to jako ostateczność. Jak podkreślił, już teraz Nowy Jork opiera się na funduszach z Waszyngtonu, aby zasypać dziurę budżetową spowodowaną przez Covid-19.

"Nie jestem tu, aby o czymkolwiek przesądzać w trakcie walki o fundusze stymulacyjne, a to wydobyłoby nas z tego rozgardiaszu. Właśnie Nowy Jork na to (pomoc) zasługuje" - przekonywał burmistrz.

W marcu zwracał uwagę, że ponieważ setki tysięcy nowojorczyków straciło pracę, pozbawi to miasto 7,4 mld dolarów z dochodów podatkowych w latach budżetowych 2020 i 2021. W rezultacie o ponad 2 mld dolarów zmniejszą się w przyszłym roku fundusze na usługi komunalne.

W środę de Blasio zaanonsował powołanie najpierw sześciu, a potem czterech zespołów doradczych. Będą wykorzystane do opracowania planów jak uruchomić gospodarkę.

"Nie ma tutaj włącznika i wyłącznika. Należy to zrobić etapami. Trzeba to robić stopniowo. To nie znaczy, że należy robić to wolniej niż trzeba, oznacza to, że robi się tak, jak trzeba" - wyjaśniał burmistrz.

Wyliczył, że w pierwszej kolejności powstaną rady ds. małego i dużego biznesu, siły roboczej, sztuki, kultury, turystyki, instytucji ds. wiary, budownictwa i nieruchomości. Drugi etap obejmie organizacje non-profit i usługi socjalne, zdrowie publiczne i opiekę zdrowotną, edukację i szkolenie zawodowe oraz transport.

"To jest przypadek, w którym, jak sądzę, odrobina umiaru będzie dobra dla nas wszystkich. Krok po kroku. Zróbmy to dobrze" - zapewniał de Blasio.

Jego zdaniem dane ilustrujące spadek liczby zakażeń Covid-19 w metropolii nowojorskiej, a wzrostu w innych częściach kraju sugerują, że inne stany mogą zbyt szybko otwierać firmy i odwoływać ograniczenia dotyczące zgromadzeń społecznych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski