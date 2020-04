USA: De Blasio prosi wojsko o pomoc w przezwyciężaniu psychicznych konsekwencji pandemii

Testy serologiczne, ochrona bezdomnych, a także zdrowie psychiczne - to niektóre z tematów środowej konferencji prasowej burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio, poświęconej walce z Covid-19. Zwrócił się do wojska o pomoc w przezwyciężaniu psychicznych i emocjonalnych skutków pandemii.

Burmistrz podkreślił, że epidemia koronawirusa jeszcze bardziej nasila problemy, wiążące się z zdrowiem psychicznym. Jego zdaniem jest ono wciąż stygmatem, a nie powinno, bo stanowi część ludzkiego życia. Zaniedbania w leczeniu - jak podkreślił - występują w całym kraju.

De Blasio przytoczył przykłady ludzi, narażonych na schorzenia psychiczne i emocjonalne w trakcie batalii z wirusem. Jak oznajmił, poddani temu wyzwaniu są wszyscy - od służb medycznych na pierwszej linii frontu poprzez ludzi tracących swych bliskich czy pracę, aż po dzieci.

"Musimy zapewnić pomoc każdemu" - zaznaczył, dodając, że nie można ignorować tego rodzaju chorób, ponieważ same nie przejdą.

Burmistrz porównywał przeżycia w trakcie walki z SARS-Cov-2 z tym, czego doświadczają żołnierze na wojnie. Nazwał to stresem bojowym.

"Nigdy nie przypuszczałem, że będziemy musieli użyć tego sformułowania w odniesieniu do życia cywilnego w Nowym Jorku. Ale w istocie jest prawidłowe i potrzebujemy naszego wojska, by zrozumieć tę sytuację" - powiedział.

Wskazując na dużą pomoc żołnierzy w obliczu kryzysu SARS-Cov-2, w tym wysiłki na rzecz nowojorskich szpitali, de Blasio zwrócił uwagę na wiedzę sił zbrojnych w dziedzinie zdrowia psychicznego.

"Będą oni kluczowi także w uporaniu się z kwestią chorób psychicznych" - oświadczył i dodał, że we współpracę z Pentagonem zaangażowana będzie Pierwsza Dama miasta Chirlane McCray.

De Blasio zapowiedział przeprowadzenie testów na obecność przeciwciał u ponad 150 tys. pracowników służby zdrowia i ratowników pierwszej pomocy. Będą dostępne w szpitalach, remizach strażackich, na posterunkach policji itp. Akcja ma się zacząć w przyszłym tygodniu i trwać miesiąc.

W nawiązaniu do palącego w mieście problemu bezdomnych, którzy okupują m.in. wagony nowojorskiego metra, burmistrz zapewnił, że jeszcze w tym tygodniu 1000 z nich zostanie przeniesionych do hoteli. Zależnie od potrzeb w następnych tygodniach będzie tam przemieszczanych po tysiąc kolejnych.

"Zamierzamy również zapewnić dodatkowy nadzór medyczny we wszystkich obiektach z usługami dla bezdomnych. Zaczniemy testować bezdomnych nowojorczyków w tych miejscach. Celem jest dotarcie do całego systemu schronisk do połowy maja" - wyjaśnił.

W nawiązaniu do ostatnich dostępnych statystyk de Blasio powiadomił w środę, że liczba osób przyjętych do szpitali wzrosła do 136 w porównaniu ze 112 zarejestrowanymi 26 kwietnia. W tym samym okresie na oddziałach intensywnej terapii ubyło 11 pacjentów (734).

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski