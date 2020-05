USA: De Blasio wzywa o pomoc dla rodzin pracowników komunalnych zmarłych z powodu Covid-19

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio apelował we wtorek do władz stanowych o ustanowienie funduszy dla rodzin pracowników komunalnych, zmarłych w czasie batalii z pandemią koronawirusa. Jej ofiarą padło ponad 270 takich osób.

Świadczenia z powodu śmierci w rezultacie pełnienia obowiązków zapewniłyby rodzinom policjantów, strażaków, pracowników komunikacji itp. część ich zarobków. Według burmistrza miasto już rozszerzyło ubezpieczenia zdrowotne na dodatkowe 45 dni dla rodzin zmarłych pracowników.

"Należy zrobić wszystko, aby pomóc rodzinom, które straciły swoich bliskich" - podkreślił de Blasio.

W trakcie wtorkowej konferencji prasowej nazwał on ostatnie statystyki określające przebieg pandemii "mieszaniną" pozytywnych i negatywnych danych. Wzywał nowojorczyków do zachowania ostrożności.

Liczba przyjęć do szpitali z powodu podejrzenia o zakażenie SARS-Cov-2 wzrosła do 57 w porównaniu z 48 zarejestrowanymi 16 maja. 17 nowych pacjentów przybyło na oddziały intensywnej terapii oraz do szpitali i było ich łącznie 492. Spadł natomiast z 11 do 9 proc. odsetek osób, które uzyskały pozytywny wynik w testach na obecność koronawirusa.

Jak wynika z danych miejskiego Departamentu Zdrowia w Nowym Jorku zarejestrowano do tej pory 15 983 potwierdzone zgony z powodu Covid-19. Kolejne 4 823 osoby zmarło prawdopodobnie w rezultacie wirusa. Podniosło to potencjalną liczbę ofiar śmiertelnych w mieście do ponad 20 800.

De Blasio powiadomił także w czasie briefingu, że od poniedziałku odkryto dwa nowe przypadki wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci (MIS-C). Odnotowano ich w mieście łącznie 147. Zdaniem burmistrza 69 z tych dzieci miało pozytywny wynik testu na Covid-19 lub przeciwciała. Przypomniał o jednej ofierze śmiertelnej.

Zaktualizowane dane i dodatkowe informacje na temat MIS-C mają zostać udostępnione jeszcze w tym tygodniu. Nastąpi to po konsultacjach miejskich służb zdrowia z amerykańskimi Centrami Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

W trakcie briefingu de Blasio podjął problem letniej zdalnej nauki dla 177 700 uczniów. Szczególna uwaga ma być poświęcona tym, którzy kończą w tym roku szkoły.

Według władz miejskich nauka w klasach od 3 do 8 trwać będzie 4 dni w tygodniu przez 6 tygodni. Obejmie m.in. matematykę, język angielski, a także wirtualne wycieczki terenowe.

Klasy 9-12 będą miały zajęcia po pięć dni w tygodniu przez sześć tygodni. Skupią się na przedmiotach, których uczniowie nie zaliczyli.

Miejski Departament Edukacji powiadomił, że wymagającym tego dzieciom przesłano 284 tys. urządzeń z dostępem do internetu. Współpraca z prywatnymi partnerami, bibliotekami i muzeami ma na celu wypracowanie nowych metod i programów nauczania.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski