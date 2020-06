USA: De Blasio zapowiada walkę z przemocą, ale krytykuje też policję

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio piętnował w poniedziałek plądrowanie i grabieże w sklepach, towarzyszące protestom w USA przeciw brutalności policji. Obwiniał też niektórych funkcjonariuszy za niedopuszczalne zachowanie podczas interwencji.

Według de Blasio protesty po śmierci w Minneapolis Afroamerykanina George'a Floyda miały w Nowym Jorku na ogół pokojowy charakter. Podkreślił jednak, że grabieże nie będą tolerowane. "Zajmiemy się tym bardzo energicznie" - zapowiadał w trakcie konferencji prasowej.

W nawiązaniu do swoich wcześniejszych wypowiedzi o "zewnętrznych agitatorach" de Basio wyjaśnił, że wie o tym, ponieważ dokonano aresztowań. Podkreślił, że wynika to też z relacji pochodzących z wielu źródeł, które dowodzą, że agitatorzy wzywają innych demonstrantów do nagannego postępowania.

W opinii burmistrza niewłaściwe zachowanie policji wobec uczestników manifestacji zdarza się rzadko, ale jest niedopuszczalne. Odniósł się do incydentów, kiedy dwa radiowozy wjechały w tłum a także do sytuacji, w której funkcjonariusz wyciągnął broń i skierował ją w stronę demonstrujących. "Jest to niebezpieczne, nie do przyjęcia. (…) Ludzie, którzy niosą rasizm, nie powinni być w tej pracy" - ocenił.

W czasie briefingu de Blasio był także pytany o okoliczności aresztowania jego córki Chiary w trakcie protestów. Jak stwierdził, opowiadała, że zachowywała się w "duchu pokojowego protestu". "Ufam mojej córce. Troszczy się o innych ludzi. Jest także aktywistką na inne sposoby. Uważa, że postępowała zgodnie z instrukcjami funkcjonariuszy policji" - tłumaczył burmistrz.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski