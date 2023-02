USA: Dell zapowiada zwolnienia 6650 osób - 5 proc. swoich pracowników

Amerykańska firma technologiczna Dell zapowiedziała zwolnienie 6650 osób, czyli 5 proc. wszystkich swoich pracowników na całym świecie. Przyczyną zwolnień jest malejąca sprzedaż komputerów osobistych - informuje agencja Reutera.

Należący do największych producentów sprzętu komputerowego Dell sprzedał w 2022 r. o 37 proc. komputerów osobistych mniej niż w poprzednim roku.

O planowanych redukcjach informowały wcześniej inne amerykańskie firmy technologiczne. IBM i Cisco zapowiedziały zwolnienie po 4 tys. pracowników każde, a Hewlett Packard - 6 tys. Po ogłoszonych w poniedziałek zwolnieniach Dell będzie miał najmniej pracowników od 2017 roku - zaznacza Bloomberg. Analitycy agencji oceniają, że spadek liczby pracowników zmniejszy koszty Della o 700 mln do miliarda dolarów rocznie.

W ubiegłym roku amerykański sektor technologiczny powiadomił o likwidacji łącznie 97 tys. miejsc pracy. Stanowi to sześciokrotny wzrost w stosunku do poprzedniego, 2021 roku - ocenia firma konsultingowa Challenger, Gray & Christmas Inc.