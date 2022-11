USA: Demokratka Maggie Hassan obroniła mandat senatora w New Hampshire

Senator Demokratów Maggie Hassan pokonała kandydata Republikanów, emerytowanego generała US Army Dona Bolduca - podała agencja AP, opierając się o cząstkowe wyniki wyborów. Wyścig w New Hampshire miał być jedną z kluczowych bitew o kontrolę nad Senatem.

Po podliczeniu 47 proc. głosów Hassan prowadzi nad Republikaninem z przewagą 13 p.p.

Bolduc to popierany przez Donalda Trumpa były generał, podważający uczciwość wyborów w 2020 r. i sprzeciwiający się pomocy Ukrainie. Przewyborcze sondaże dawały Hassan jedynie niewielką przewagę.

Swoje mandaty obronili też najstarszy członek Senatu, 89-letni Republikanin Chuck Grassley z Iowa i jego koledzy partyjni Mike Crapo z Idaho, Eric Schmitt z Missouri, John Kennedy w Luizjanie. Z kolei w Illinois Demokratka Tammy Duckworth, a w Kalifornii Demokrata Alex Padilla. Jak dotąd w żadnym z pojedynków do Senatu nie doszło do zmian w układzie sił. Republikanie potrzebują zyskania co najmniej jednego mandatu, by uzyskać większość.

W najbardziej zaciętych pojedynkach w Georgii były futbolista Herschel Walker wygrywa z senatorem Demokratów Raphaelem Warnockiem o 1,3 pkt. proc., w Pensylwanii wicegubernator, Demokrata John Fetterman wygrywa z lekarzem-celebrytą, Republikaninem Mehmetem Ozem o 1,9 p.p. o republikański dotąd mandat, zaś w Arizonie były astronauta, demokratyczny senator Mark Kelly prowadzi nad współpracownikiem miliardera Blake'iem Mastersem o niemal 20 punktów, choć w tym ostatnim przypadku jego przewaga niemal na pewno się zmniejszy.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński