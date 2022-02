USA: Departament bezpieczeństwa ostrzega przed rosyjskimi cyberatakami

Departament bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych ostrzega, że amerykańskie organizacje na wszystkich szczeblach mogą wkrótce zmierzyć się z rosyjskimi cyberatakami.

W oświadczeniu departamentu cytowanym przez serwis informacyjny Axios, podano, iż ostrzeżenie wynika z "możliwości rosyjskiego rządu do rozszerzenia swoich destabilizujących działań" poza Ukrainę.

Agencja ds. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa infrastruktury CISA zachęca firmy, agencje i inne organizacje do zapewnienia ochrony ich "najważniejszych zasobów cyfrowych".

"Wiemy, że częścią rosyjskiej strategii jest wykorzystywanie błędnych i dezorientujących informacji, znanych jako MDM, do manipulowania opinią publiczną i wpływania na nią" - napisała w zeszłym tygodniu na Twitterze Jen Easterly, dyrektor CISA. Easterly dołączyła także link do niedawnego raportu organizacji oferującego "wgląd w to, jak zidentyfikować i złagodzić ryzyko związane z operacjami dezinformacyjnymi".

"Nie mamy informacji, które wskazywałyby na konkretne, wiarygodne cyberzagrożenie dla USA, ale naszym obowiązkiem jest być w gotowości" - napisał we wtorek sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych Alejandro Mayorkas.