USA: Departament obrony: jesteśmy przekonani, że Finlandia i Szwecja rozwieją obawy Turcji

Jesteśmy przekonani, że Finlandii i Szwecji uda się rozwiać obawy Turcji, by kontynuować proces swojej akcesji do NATO - powiedziała we wtorek wiceminister obrony USA Kathleen Hicks.

"Jesteśmy pewni, że obawy te uda się rozwiązać w bezpośrednich rozmowach między stronami" - powiedziała podczas wizyty w Oslo Hicks.

Ankara zapowiadała, że nie zmieni stanowiska w sprawie przyjęcia krajów nordyckich do NATO, jeśli jej warunki nie zostaną spełnione, oskarżyła też Sztokholm o wspieranie terroryzmu. Wśród najważniejszych warunków Turcji znajduje się zmiana polityki Szwecji wobec Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) oraz milicji syryjskich Kurdów, czyli Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG). Turcja domaga się też zniesienie embarga na eksport broni, które po militarnej interwencji sił tureckich w Syrii w 2019 roku wprowadziły niektóre państwa UE (m.in. Szwecja, Finlandia i Niemcy).

Hiszpański premier Pedro Sanchez poinformował we wtorek, że Finlandia i Szwecja wezmą udział w organizowanym w czerwcu w Madrycie szczycie NATO.