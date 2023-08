USA: Departament Stanu: ambasada w Nigrze pozostanie otwarta, nie ma informacji o zagrożeniu dla Amerykanów

Ambasada USA w Nigrze pozostanie otwarta, nie mamy informacji o zagrożeniu dla amerykańskich obywateli - powiedział w środę rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Nie potwierdził informacji o tym, że junta, która dokonała puczu zwróciła się o pomoc Grupy Wagnera.

"Nie mogę potwierdzić tych doniesień i nie mam nic do ogłoszenia w tym momencie. Powiem jednak, że ambasada USA w (stolicy Nigru) Niamey jest otwarta i nie mamy zamiaru jej zamykać" - powiedział Miller, odnosząc się do doniesień m.in. Politico o tym, że USA planują ewakuację swoich obywateli z tego kraju, na co wcześniej zdecydowała się Francja.

Według agencji Reutera Waszyngton bliski jest podjęcia decyzji o ewakuacji m.in. rodzin pracowników ambasady.

Miller oznajmił, że wciąż nie ma informacji o ewentualnych zagrożeniach dla obywateli USA lub amerykańskich obiektów w Nigrze. Dodał, że wciąż jest nadzieja na "odwrócenie próby przejęcia władzy" i przywrócenie wybranego w wyborach prezydenta Mohameda Bazouma.

Powiedział też, że choć słyszał doniesienia o tym, że junta, która przejęła władzę w Nigrze, zwróciła się pomoc do rosyjskich najemników z Grupy Wagnera, to nie był w stanie ich zweryfikować.

"Nie byłbym zaskoczony, gdyby (Grupa) Wagnera spróbowała wykorzystać tę sytuację dla własnej korzyści" - powiedział rzecznik.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński