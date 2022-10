USA: Departament Stanu: do obrony sojuszników przed Koreą Płn. użyjemy nawet broni jądrowej

USA do obrony swoich sojuszników przed Koreą Północną użyją wszystkich zdolności bojowych, w tym broni jądrowej - zapewniła, cytowana we wtorek przez agencję Associated Press, zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman.

Sherman nazwała prowokacjami powtarzające się w ostatnich tygodniach wystrzały przez Koreę Północną rakiet balistycznych i pocisków artylerii. Według władz Korei Płn. były to próby przed użyciem taktycznej broni jądrowej.

"To nieodpowiedzialne, niebezpieczne i destabilizujące'' - powiedziała Sherman podczas spotkania w Tokio z pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyungdongiem. Politycy rozmawiali we wtorek przed środowym wspólnym spotkaniem z japońskim szefem dyplomacji.

Amerykańska polityk przypomniała, że zaangażowanie USA w ochronę Japonii i Korei Płd. jest "trwałe jak stal".