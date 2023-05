USA: Departament Stanu krytykuje ONZ za spotkanie wysokiej rangi przedstawicielki z Rosjanką poszukiwaną przez MTK

Departament Stanu skrytykował ONZ za to, że Specjalna Przedstawicielka Sekretarza Generalnego do Spraw Dzieci i Konfliktów Zbrojnych spotkała się z poszukiwaną przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) rosyjską rzeczniczką praw dziecka Marią Lwową-Biełową - poinformował Głos Ameryki.

Informację tę przekazał rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller na konferencji prasowej.

MTK oskarżył Lwową-Biełową o deportację setek ukraińskich dzieci do Rosji i wydał nakaz jej aresztowania. "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że wysoki rangą dyplomata ONZ spotkał się z osobą ściganą nakazem aresztowania wydanym przez MTK za zbrodnie wojenne przeciwko dzieciom" - powiedział Matthew Miller. "Takie zachowanie podważa nasze wspólne zobowiązanie do ochrony dzieci w strefach konfliktu" - dodał.

O spotkaniu ze Specjalną Przedstawicielką Sekretarza Generalnego do Spraw Dzieci i Konfliktów Zbrojnych Virginią Gambą Maria Lwowa-Biełowa poinformowała w zeszłym tygodniu na swojej stronie internetowej - przekazał Głos Ameryki.

17 marca MTK wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin i Lwowa-Biełowa są odpowiedzialni za zbrodnie polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

MTK z siedzibą w Hadze w Holandii jest trybunałem międzynarodowym powołanym do sądzenia osób fizycznych. Ma uprawnienia do rozpoznawania oskarżeń o zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie zostało wszczęte 3 marca 2022 r. na wniosek kilkudziesięciu państw, w tym Polski. Prokuratura MTK przesłała sędziom wniosek o wydanie nakazów aresztowania Putina i Lwowej-Biełowej 22 lutego br.