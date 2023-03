USA: Departament Stanu: Odpowiedzialni za zbrodnie wojenne muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności

Wszyscy widzieliśmy zbrodnie wojenne popełniane przez Rosję od początku tej wojny. Popieramy ich rozliczanie - powiedział PAP w piątek rzecznik Departamentu Stanu, komentując wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Władimira Putina.

"Wszyscy widzieliśmy zbrodnie wojenne i okrucieństwa popełniane przez rosyjskie siły od początku tej wojny. Stany Zjednoczone doszły do wniosku, że siły Rosji popełniły zbrodnie wojenne i jak ogłosiła niedawno w Monachium wiceprezydent, Departament Stanu ustalił, że członkowie rosyjskich sił zbrojnych i rosyjscy oficjele dopuścili się zbrodni przeciwko ludzkości" - oznajmił rzecznik resortu w odpowiedzi na pytania PAP. Przedstawiciel zaznaczył jednocześnie, że były to decyzje niezależne od decyzji MTK w sprawie wystawienia nakazu aresztowania rosyjskiego prezydenta i rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za wywóz ukraińskich dzieci do Rosji.

"Prokurator MTK jest niezależnym aktorem i podejmuje swoje własne decyzje oparte na dowodach przed nim (...) Dowody prokuratora MTK ostatecznie będą musiały zostać osądzone przez Trybunał" - oświadczył oficjel. Dodał przy tym, że USA "popierają pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych".

USA nie są stroną Statutu Rzymskiego i nie uznają jurysdykcji MTK. Według doniesień m.in. "New York Times" z tego powodu Pentagon miał blokować wysyłanie dowodów rosyjskich zbrodni wojennych do Hagi.

W lutym finansowany przez Departament Stanu ośrodek Uniwersytetu Yale opublikował raport dokumentujący tysiące przypadków wywozu ukraińskich dzieci do Rosji oraz ich przymusowej adopcji i "reedukacji", co - jak stwierdzono - stanowi potencjalną zbrodnię wojenną i złamanie przepisów konwencji o ludobójstwie.

Właśnie sprawa wywozu dzieci była powodem wydania przez MTK nakazu aresztowania Putina; sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński