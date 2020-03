USA: Departament Stanu odradza Amerykanom podróże statkami wycieczkowymi

Departament Stanu USA odradza Amerykanom podróżowanie statkami wycieczkowymi. Ostrzegł, że stanowi to duże ryzyko zakażenia koronawirusem. W poniedziałek o zaleceniu władz poinformowały amerykańskie media.

Departament Stanu zwrócił uwagę, że tego rodzaju rejsy narażają obywateli USA na różne restrykcje w podróżach zagranicznych. Nie powinni oni m.in. liczyć na to, że zostaną ewakuowani, jeśli władze innych krajów poddadzą ich kwarantannie.

"Obywatele USA, zwłaszcza podróżni z poważniejszymi schorzeniami, nie powinni podróżować statkami wycieczkowymi" - przestrzega Departament Stanu.

"Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19, wiele krajów wdrożyło ścisłe procedury kontroli bezpieczeństwa, odmawiające prawa wpływania do portu statkom i uniemożliwiające pasażerom zejście na ląd" - wyjaśnił.

Pod oświadczeniem podpisał się wiceprezydent USA Mike Pence, który koordynuje działanie amerykańskiej administracji w sprawie koronawirusa.

Jak powiedział cytowany przez "New York Times" wyższy urzędnik władz federalnych, tekst oświadczenia nie trafił wcześniej do prezydenta Donalda Trumpa.

Na ostrzeżenie Amerykanów przez Departament Stanu przed niebezpieczeństwem wiążącym się z podróżowaniem statkami wycieczkowymi nalegali m.in. dyrektor Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) dr Anthony S. Fauci oraz Szef Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dr Robert P. Kadlec. Trump wielokrotnie odnosił się ze sceptycyzmem wobec wypowiedzi, które traktował jako nazbyt alarmistyczne.

W niedzielę Fauci jeszcze przed ogłoszeniem oświadczenia Departamentu Stanu apelował w "Fox News Sunday", aby starsi Amerykanie o słabym zdrowiu unikali dużych tłumów i podróży samolotami.

"Absolutnie nie wsiadajcie na statki wycieczkowe" - wzywał.

Z kolei w poniedziałek CDC ogłosiło specjalne wytyczne dla amerykańskich college'ów i uniwersytetów w związku z koronawirusem. Zaleca, by rozważyły poproszenie studentów kształcących się za granicą o powrót do domów, a także odwołanie lub odroczenie zaplanowanych wyjazdów.

"Osoby nadzorujące międzynarodowe programy podróży studentów powinny mieć świadomość, że studenci mogą stanąć w obliczu nieprzewidzianych okoliczności, ograniczeń w podróżach, trudności w powrocie do domu lub dostępie do opieki zdrowotnej za granicą" - stwierdziło CDC dodając, że ma to na celu także ich ochronę przed "napiętnowaniem i dyskryminacją".

"New York Times" podał w poniedziałek po południu ostatnie dane o ogólnej liczbie zarażeń koronawirusem w USA. Zbliżyła się ona do 600 i podwoiła od piątku. Odwołana została też globalna konferencja na temat opieki zdrowotnej zaplanowana na poniedziałek w Orlando na Florydzie z udziałem prezydenta Donalda Trumpa.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski