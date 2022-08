USA: Departament Stanu ostrzega przed atakami po śmierci przywódcy Al-Kaidy

Po zgładzeniu przywódcy Al-Kaidy Ajmana al-Zawahiriego amerykański Departament Stanu wezwał obywateli USA na całym świecie do wzmożonej czujności, uzasadniając to groźbą odwetu za śmierć lidera terrorystycznej organizacji - poinformowała we wtorek agencja Reutera, cytując komunikat władz USA.

"Po śmierci al-Zawahiriego, zwolennicy Al-Kaidy, lub powiązanych z nią organizacji terrorystycznych, mogą dążyć do zaatakowania amerykańskich obiektów, personelu lub obywateli" - poinformował Departament Stanu.

Resort poinformował, że jest zaniepokojony ciągłym zagrożeniem związanym z atakami terrorystycznymi, demonstracjami i innymi gwałtownymi działaniami przeciwko obywatelom i interesom USA za granicą. Po śmierci przywódcy organizacji terrorystycznej Al-Kaida, istnieje "wyższy potencjał dla antyamerykańskiej przemocy".

Prezydent USA Joe Biden poinformował w poniedziałek, że w nocy z soboty na niedzielę zabity został w stolicy Afganistanu Kabulu przywódca Al-Kaidy Ajman al-Zawahiri, jeden ze współorganizatorów ataku na World Trade Center 11 września 2001 roku.