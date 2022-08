USA: Departament Stanu: ostrzegliśmy Rosję przed eskalacją konfliktu na Ukrainie

Stany Zjednoczone ostrzegły Rosję za pośrednictwem jej ambasadora w Waszyngtonie przed eskalacją wojny na Ukrainie i wezwały do zaprzestania działań militarnych wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - przekazał w poniedziałek Departament Stanu amerykańskim mediom.

Resort odniósł się w ten sposób do spotkania z rosyjskim ambasadorem Anatolijem Antonowem w ubiegły czwartek.

"Ambasador Antonow przyszedł do Departamentu Stanu, by USA mogły ostrzec Rosję przed wszelką eskalacją jej wojny przeciwko Ukrainie oraz wezwać Rosję do powstrzymania wszelkich działań militarnych w lub wokół ukraińskich instalacji jądrowych i by zwrócić kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Atomową Ukrainie" - oznajmił rzecznik Departamentu Stanu w oświadczeniu przesłanym m.in. CNN i agencji Reutera.

Antonow pierwotnie informował, że przyszedł do siedziby resortu, by zażądać wydania wizy dla objętego sankcjami szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, by mógł on przybyć we wrześniu do Nowego Jorku na otwarcie kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Pytany o to wówczas rzecznik resortu Ned Price stwierdził jedynie, że USA mają "szczególne zobowiązania, by umożliwić podróż tym, którzy biorą udział w działalności ONZ".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

