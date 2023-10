USA: Departament Stanu: prowadzimy rozmowy z Egiptem i Izraelem na temat mechanizmu pomocy cywilom w Strefie Gazy

Specjalny wysłannik prezydenta USA David Satterfield spotkał się w czwartek z przedstawicielami Egiptu i Izraela, by ustalić szczegóły mechanizmu dostarczania pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, a także utworzenia wewnątrz Gazy bezpiecznych stref dla cywilów - poinformował rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.

Jak powiedział podczas czwartkowego briefingu rzecznik, Satterfield negocjuje szczegóły tego, co wcześniej w rozmowach z władzami obu krajów ustalili sekretarz stanu Antony Blinken i prezydent Joe Biden.

Wracając z wizyty w Izraelu, Biden przekazał w czwartek, że prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zgodził się na wpuszczenie "do 20 ciężarówek" z pomocą do Strefy Gazy. Miller podkreślił, że USA liczą na to, że pomoc będzie kontynuowana, ale zaznaczył, że Izraelczycy mają obawy dotyczące możliwej konfiskaty dóbr przez Hamas.

"Nie ma na miejscu sił izraelskich w Gazie. Nie ma misji pokojowej ONZ. Ludzie z bronią w Gazie to Hamas, więc uważamy to za uzasadnione obawy" - powiedział Miller. Dodał, że choć nie wiadomo jeszcze, kiedy otworzy się przejście graniczne z Egiptem w Rafah, to USA będą chciały skorzystać z tej okazji, by ewakuować z Gazy swoich obywateli.

Rzecznik stwierdził też, że administracja USA opowiada się i rozmawia na temat utworzenia wewnątrz Gazy bezpiecznych stref dla cywilów. Jak dodał, zrezygnowano z pomysłu utworzenia miejsca dla nich poza Gazą, m.in. ze względu na obiekcje prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa i innych arabskich przywódców.

Miller odniósł się też do wezwania sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa do zawieszenia broni. Jak powiedział, Izrael wciąż jest atakowany przez Hamas i USA popiera prawo Izraela do samoobrony. Powiedział też, że wyrażony w rozmowach z USA przez izraelskie władze cel, by Gaza nie była zarządzana przez terrorystów jest w pełni uzasadniony.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński