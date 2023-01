USA: Departament Stanu przeznaczy 125 mln dolarów na wsparcie ukraińskiej infrastruktury

Sekretarz stanu Antony Blinken zapowiedział, że USA przekażą 125 mln dolarów na zakup sprzętu potrzebnego dla utrzymania sieci ciepłowniczej i wodociągowej na Ukrainie. Środki ma przyznać Kongres.

Jak przekazał w wydanym w środę oświadczeniu szef dyplomacji, Stany Zjednoczone mają sfinansować zakup "kluczowego sprzętu przemysłowego, by utrzymać dostęp do wody i sieci ciepłowniczej".

"Rosja systematycznie bierze na cel sieć energetyczną, by pozostawić miliony bez prądu, wody i ciepła. Robiąc to, stara się osłabić odporność i determinację Ukrainy podczas zimnych zimowych miesięcy. Mimo to, te ataki uczyniły Ukraińców tylko bardziej zdeterminowanymi, by zwyciężyć" - oznajmił Blinken.

Jest to już kolejna porcja pomocy na wsparcie ukraińskiej infrastruktury krytycznej. Wcześniej USA zadeklarowały m.in. zakup sprzętu dla sieci energetycznej.