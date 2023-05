USA: Departament Stanu: Rosja i Chiny wśród krajów naruszających wolność religijną

W poniedziałek amerykański Departament Stanu opublikował Międzynarodowy Report o Wolności Religijnej za rok 2022. Z krajów, w których dochodzi do jej naruszeń, dokument wyszczególnił m.in. Rosję i Chiny.

Wypowiadając się na temat raportu, szef dyplomacji USA Antony Blinken przypomniał, że podpisując przed 25 laty Międzynarodową Ustawę o Wolności Religijnej prezydent Bill Clinton, ocenił ją jako fundament amerykańskich wierzeń.

"Dało nam to szereg nowych narzędzi, aby umożliwić głos prześladowanym, wzmocnić pozycję adwokatów i promować wolność religijną na całym świecie. […] Wolność religijna jest również niezbędna dla stabilnych, bezpiecznych społeczeństw. Kiedy każda osoba jest szanowana za swoje przekonania, ma większe uprawnienia do osiągnięcia pełnego potencjału, co z kolei podnosi na duchu całe społeczności i społeczeństwa" - zaznaczył Blinken.

Do krajów, które uczyniły postęp w tym zakresie, zaliczył m.in. Belgię i Brazylię. Wymienił także Kanadę i Unię Europejską, gdzie powstały nowe biura do walki z islamofobią oraz Chorwację wyznaczającą pierwszego specjalnego doradcę do walki z antysemityzmem.

"Niestety raport dokumentuje również kontynuację, a w niektórych przypadkach wzrost bardzo niepokojących trendów. Rządy w wielu częściach świata nadal atakują mniejszości religijne przy użyciu wielu metod, w tym tortur, pobić, bezprawnej inwigilacji i tzw. obozów reedukacyjnych" - mówił sekretarz stanu USA.

Zwrócił m.in. uwagę, że organizacje pozarządowe, jak Campaign for Uyghurs i Uyghur Human Rights Project, dokumentują ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane na muzułmańskich Ujgurach w Sinciangu w Chinach. Wyszczególnił też m.in. Nikaraguę za ataki na Kościół katolicki oraz Birmę za represje wobec religijnych mniejszości.

"Bronimy prawa do wiary lub niewiary, nie tylko dlatego, że jest to słuszne, ale także ze względu na nadzwyczajne dobro, jakie ludzie wierzący mogą czynić w naszych społeczeństwach i na całym świecie, aby promować pokój, opiekować się chorymi, aby chronić naszą planetę, poszerzać możliwości dla społeczności o niedostatecznym dostępie i wiele więcej" - podkreślił Blinken.

Jako osobę, która przewodzi wysiłkom zakresie swobód religijnych, przedstawił ambasadora Rashada Hussaina. Określił on Rosję, jako kraj budzący szczególne zaniepokojenia drugi rok z rzędu z powodu ataków na wspólnoty wyznaniowe w swoich granicach i poza nimi.

"Odważni ludzie wiary w Rosji, którzy ośmielają się wypowiadać przeciwko jej brutalnej wojnie z Ukrainą, są celem represji" - akcentował Hussain.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski