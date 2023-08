USA: Departament Stanu: Rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa Ukrainy

Rozpoczęły się negocjacje między USA i Ukrainą o długoterminowych zobowiązaniach dotyczących bezpieczeństwa Ukrainy, ogłoszonych podczas szczytu NATO w Wilnie - poinformował Departament Stanu. Trwające od czwartku rozmowy mają skupić się na zapewnieniu Ukrainie sił zbrojnych zdolnych do obrony przed rosyjską agresją i odstraszania Moskwy.

Jak podał resort w komunikacie, w rozmowach uczestniczą przedstawiciele Departamentu Stanu, Pentagonu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz ich ukraińscy odpowiednicy.

"Nasze dwustronne zobowiązania bezpieczeństwa skupią się na zapewnieniu, by Ukraina miała trwałe siły zdolne do obrony Ukrainy teraz i odstraszania rosyjskiej agresji w przyszłości, na wspieraniu i zwiększaniu efektywności i jawności w instytucjach i przemyśle obronnym Ukrainy i wspieraniu planu reform (...) potrzebnych do poczynienia postępów w kierunku jej euroatlantyckich aspiracji" - napisano w komunikacie.

O rozpoczęciu rozmów poinformował też wcześniej szef administracji prezydenta Ukrainy Andrij Jermak na Telegramie.

"To symboliczne, że Stany Zjednoczone - nasz największy strategiczny partner - stały się pierwszym krajem, z którym Ukraina rozpoczęła ten proces" - napisał. Dodał, że dwustronne porozumienia mają wzmocnić Ukrainę w jej drodze do NATO i UE.

Choć nie podano miejsca czwartkowego spotkania, zdjęcie zamieszczone przez Jermaka sugeruje, że doszło do niego w Kijowie.

Negocjacje są owocem wspólnej deklaracji państw G7 ogłoszonej 12 lipca podczas szczytu w Wilnie. Każdy kraj G7, a także 12 innych państw, które dołączyło do deklaracji, ma prowadzić dwustronne rozmowy z Ukrainą na temat długoterminowego wsparcia dla jej sił zbrojnych. W deklaracji jest też mowa o tym, że w przypadku kolejnej rosyjskiej inwazji, państwa zobowiązują się do udzielenia Kijowowi niezwłocznej pomocy wojskowej i gospodarczej, a także do nałożenia sankcji na agresora.

Te porozumienia mają w zamierzeniu zagwarantować Ukrainie bezpieczeństwo zanim wstąpi ona do NATO.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński