USA: Departament Stanu: Snowden nie stracił obywatelstwa USA

Nie jestem świadomy żadnych zmian jeśli chodzi o amerykańskie obywatelstwo Edwarda Snowdena - powiedział w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Jak dodał, jedyną zmianą, o jakiej wie, jest to że stając się obywatelem Rosji, może zostać wcielony do wojska.

"Nie jestem świadomy żadnych zmian w jego statusie jako obywatela USA" - powiedział Price. Jak dodał, "być może jedyna rzecz, jaka się zmieniła, to że w rezultacie jego (rosyjskiego) obywatelstwa może zostać powołany, by walczyć w wojnie przeciwko Ukrainie" - dodał.

Price oznajmił że stanowisko USA jest niezmienne i głosi, że Snowden powinien wrócić do kraju i "stawić czoła sprawiedliwości".

Byłemu pracownikowi amerykańskich służb wywiadowczych postawiono trzy zarzuty związane z przekazywaniem tajnych informacji niepowołanym osobom i kradzieży państwowej własności, za co grozi mu do 30 lat więzienia. Snowden zbiegł do Rosji w 2013 r. po publikacji tajnych dokumentów nt. programu inwigilacji Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA).

Mimo otrzymania przez Snowdena obywatelstwa Rosji, jego prawnik Anatolij Kuczerena zapewnił, że mobilizacja go nie obejmie.

"Edward nie służył w armii rosyjskiej, nie ma praktyki i doświadczenia służby wojskowej i nie podlega wezwaniu do armii" - powiedział.

