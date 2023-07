USA: Departament Stanu: sprawa unijnych aspiracji Turcji nie powinna być przeszkodą dla akcesji Szwecji do NATO

Popieramy unijne aspiracje Turcji, ale sprawa ta nie powinna być przeszkodą dla przyjęcia Szwecji do NATO - powiedział w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Odniósł się w ten sposób do poniedziałkowych słów tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, który połączył obie sprawy.

"Popieramy wyrażane od dawna aspiracje Turcji, by dołączyć do Unii Europejskiej (...) ale nie uważamy, by (ta kwestia) powinna być przeszkodą dla akcesji Szwecji do NATO" - powiedział Miller podczas briefingu prasowego. "Uważamy, że są to oddzielne sprawy" - zaznaczył.

Jak dodał, zarówno prezydent Biden, jak i sekretarz stanu USA Antony Blinken wielokrotnie w ostatnich dniach przekazali tę wiadomość w rozmowach ze swoimi tureckimi odpowiednikami. Mieli też im przekazać, że Szwecja spełniła wcześniejsze warunki postawione przez Turcję, w tym zmieniła swoją konstytucję, by móc ścigać członków Partii Pracujących Kurdystanu (PKK).

"Więc teraz uważamy, że przyszedł czas na pełną akcesję Szwecji w bardzo krótkim terminie" - zaznaczył Miller. Powiedział, że choć nie wie, czy stanie się to podczas szczytu NATO w Wilnie, to powinno do tego dojść jak najszybciej.

Rzecznik resortu powiedział też, że administracja USA w pełni popiera sprzedaż samolotów F-16 Turcji, choć przyznał, że opór stawiają niektórzy członkowie Kongresu, czyniąc aluzję do szefa senackiej komisji spraw zagranicznych, Demokraty Boba Menendeza.

Miller odniósł się w ten sposób do poniedziałkowego wystąpienia prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który oświadczył, że Unia Europejska powinna "otworzyć drogę" do członkostwa Turcji, zanim turecki parlament zaakceptuje prośbę Szwecji o członkostwo w NATO.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński