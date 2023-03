USA: Departament Stanu: uchwalenie prawa o "zagranicznych agentach" może zaszkodzić euroatlantyckim aspiracjom Gruzji

Uchwalenie przez Gruzję prawa o "zagranicznych agentach" może zaszkodzić jej euroatlantyckim aspiracjom - ostrzegł we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Poparł też prawo demonstrantów przeciwko ustawie do pokojowych protestów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Widzieliśmy doniesienia, że protestujący zostali potraktowani gazem łzawiącym i innymi środkami, by stłumić protesty przeciwko temu projektowi ustawy o tzw. zagranicznych agentach. Nasze przesłanie do narodu gruzińskiego i rządu Gruzji jest takie, że Stany Zjednoczone stoją po stronie wszystkich tych, którzy pokojowo korzystają ze swoich uniwersalnych praw człowieka na całym świecie, by gromadzić się, swobodnie wypowiadać się i rozliczać swoje władze" - powiedział Price, komentując wtorkowe wydarzenia z Tbilisi.

Jak dodał, przegłosowana przez gruziński parlament ustawa o "zagranicznych agentach" - według opozycji inspirowana przez podobne prawo w Rosji - uderzy w prawa, które są "centralne dla aspiracji Gruzinów w sprawie ich euroatlantyckich aspiracji" i będzie "potężnym zawróceniem" z drogi ku NATO i UE.

"To zaszkodziłoby aspiracjom narodu gruzińskiego, to zaszkodziłoby też możliwości Stanów Zjednoczonych, by nadal być partnerem dla Gruzinów" - powiedział rzecznik. Zaznaczył jednocześnie, że USA mają w swojej dyspozycji "szereg narzędzi", by "pociągać do odpowiedzialności" rządy i urzędników zaangażowanych w tłumienie protestów.

Wtorkowe głosowanie w gruzińskim parlamencie doprowadziło do gwałtownych protestów i starć przed gmachem. Wobec protestujących zastosowano m.in. gaz łzawiący i armatki wodne. Na nagraniach wideo również widać było użycie przez jednego z demonstrantów "koktajlu Mołotowa".

Demonstrantów wsparła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, która zapowiedziała zawetowanie prawa, mimo związków z rządzącym Gruzińskim Marzeniem.

Ustawa zakłada nałożenie na wszystkie organizacje, które otrzymują ponad 20 proc. swoich funduszy z zagranicy, obowiązek zarejestrowania się jako "zagraniczni agenci". Podmioty nie stosujące się do tych przepisów musiałyby liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński