USA: Departament Stanu: w rozmowach nuklearnych z Iranem nastąpił skromny postęp

Stany Zjednoczone poinformowały we wtorek, że w rozmowach z Iranem na temat ożywienia umowy atomowej z 2015 roku nastąpił "skromny" postęp. Podkreślają jednak, podobnie jak europejscy sygnatariusze porozumienia JCPOA, "pilność" doprowadzenia do końca negocjacji w obliczu postępów nuklearnych Teheranu.

"Zauważyliśmy w ostatnich dniach, że w rozmowach mógł nastąpić niewielki postęp" - powiedział dziennikarzom rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price dzień po wznowieniu negocjacji w Wiedniu.

"Ale konieczne jest, aby strony starały się budować ten postęp w konstruktywny sposób" - podkreślił dodając, że jest "za wcześnie, aby stwierdzić, czy ten postęp ma jakąkolwiek treść".

"Ten postęp jest tym, co dzieje się zdecydowanie zbyt wolno i nie może trwać - zaznaczył rzecznik amerykańskiej dyplomacji - Wkrótce będzie za późno na powrót do JCPOA".

Jak pisze agencja AFP, negocjatorzy z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii również podkreślali, że negocjacje te są "pilne". "Oczywiste jest, że zbliżamy się do punktu, w którym irańska eskalacja nuklearna opróżni JCPOA z jego zawartości" - twierdzili powtarzając, że pozostały "tygodnie, a nie miesiące na odnowienie umowy".

Szczególnie podkreślano poziom wzbogacania uranu przez Iran, który jest niebezpiecznie bliski progu nuklearnego. "Odnotowujemy komentarz szefa Irańskiej Agencji Energii Atomowej, że Iran nie wzbogaca obecnie uranu powyżej 60 proc - oświadczyli europejscy negocjatorzy - Faktem jednak pozostaje, iż wzbogacenie do tego poziomu jest bezprecedensowe dla państwa, które nie posiada broni jądrowej."

"Zwiększenie zapasów uranu wzbogaconego do 60 proc. znacznie przybliża Iran do uzyskania materiału rozszczepialnego, który można wykorzystać do produkcji broni jądrowej" - podkreślano.

Iran w kwietniu ogłosił, że rozpoczął produkcję uranu wzbogaconego do 60 proc., to znaczy znacznie powyżej progu 3,67 proc., ustalonego w umowie atomowej z 2015 roku.

W poniedziałek koordynator Unii Europejskiej Enrique Mora, który przewodniczy rozmowom w Wiedniu, powiedział, że wszystkie strony wykazały "wyraźną gotowość do pracy na rzecz sukcesu tych negocjacji", ale przewidywał, że dyskusje będą nadal "bardzo trudne" w "najbliższych dniach i tygodniach". Z kolei irański minister spraw zagranicznych Hossein Amir-Abdollahian, cytowany przez oficjalną irańską agencję informacyjną IRNA, powiedział we wtorek, że negocjacje są "na dobrej drodze".

"Dzięki dobrej woli i powadze innych stron możemy mieć nadzieję na osiągnięcie porozumienia w najbliższej przyszłości" - powiedział szef irańskiej dyplomacji.

Według rosyjskiego negocjatora Michaiła Uljanowa grupa robocza ds. nuklearnych odbyła we wtorek "pożyteczne spotkanie". "Widzimy niezaprzeczalne postępy" - napisał Uljanow na Twitterze i dodał, że nieformalnie "aktywnie dyskutowane" jest zniesienie amerykańskich sankcji na Iran.