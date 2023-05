USA: Departament Stanu: wątpliwe, by amerykański sprzęt został użyty w ataku na obwód biełgorodzki

Jesteśmy sceptyczni co do twierdzeń, że w ataku na graniczący z Ukrainą rosyjski obwód biełgorodzki został użyty amerykański sprzęt - oświadczył we wtorek rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. W odpowiedzi na pytanie PAP rzecznik powiedział też, że USA nie zachęcają Ukraińców do strącania rosyjskich samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

"Widzieliśmy doniesienia krążące po mediach społecznościowych twierdzące, że dostarczona przez USA broń została użyta do tych ataków. Powiem, że obecnie jesteśmy sceptyczni co do prawdziwości tych doniesień" - oznajmił Miller podczas codziennego briefingu prasowego.

Odniósł się w ten sposób do poniedziałkowego najazdu proukraińskich sił rosyjskich na przygraniczne rejony obwodu biełgorodzkiego na zachodzie Rosji.

W mediach społecznościowych pojawiły się materiały wideo i zdjęcia pokazujące rosyjskich dywersantów korzystających z amerykańskich pojazdów HMMWV i MaxxPro.

Sprawę skomentował również rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder, który stwierdził, że USA nie wydały zgody na transfer sprzętu do paramilitarnych grup trzecich, ani Ukraińcy o to nie zabiegali. Dodał też, że nie wie, czy doniesienia o tym są prawdziwe, a USA monitorują sytuację.

Zarówno Miller jak i Ryder oznajmili, że co do zasady USA nie zachęcają, ani nie umożliwiają ataków poza granicami Ukrainy, jednak ostatecznie to do Kijowa należy decyzja, jak prowadzić swoje działania zbrojne.

Pytany przez PAP, czy w kontekście przyszłego transferu samolotów F-16 zasada ta odnosi się również do ataków na rosyjskie samoloty będące w rosyjskiej przestrzeni powietrznej, Miller powtórzył, że Waszyngton nie zachęca do ataków poza granicami Ukrainy.

Jednocześnie zaznaczył, że to Rosja jest agresorem i to ona nieustannie atakuje ludność i obiekty cywilne. W dużej mierze ataki te przeprowadzane są z rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Według doniesień CNN, jeden z rosyjskich samolotów Su-35 został zestrzelony w maju nad obwodem briańskim na zachodzie Rosji przez system obrony powietrznej Patriot, którym dysponują wojska ukraińskie. Pytany przez PAP rzecznik Miller nie potwierdził tych informacji.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński