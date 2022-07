USA: Departament Stanu: wypowiedź Ławrowa potwierdza nasze ostrzeżenia o rosyjskich planach aneksji na Ukrainie

Wypowiedź szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa o rozszerzeniu wojny poza Donbas nie jest niczym nowym i tylko potwierdza, że Rosja planuje nielegalną aneksję okupowanych terytoriów na Ukrainie - powiedział w środę rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Dodał, że Moskwa zapłaci wysoką cenę, jeśli na to się zdecyduje.

"Te komentarze nie mówią nam niczego, o czym byśmy wcześniej nie wiedzieli (...). Zaledwie wczoraj w jasnych słowach ostrzegaliśmy o rosyjskich planach aneksji ukraińskiego terytorium i szczegółowych planach aneksji kilku regionów, w tym chersońskiego i zaporoskiego" - powiedział Price podczas codziennej konferencji prasowej. "Ta wojna nie jest niczym innym jak tylko wojną podboju terytorium" - dodał.

Rzecznik powtórzył też, że jeśli Rosja zrealizuje swoje plany, spotkają ją dodatkowe sankcje, choć odmówił podania szczegółów co do tych ruchów. Zaznaczył jednocześnie, że dotychczasowe sankcje odnoszą swój skutek, pozbawiając rosyjski przemysł, w tym przemysł zbrojeniowy, dostępu do kluczowych technologii. Jako dowód podał rosyjskie starania o nabycie dronów w Iranie wobec ograniczonej możliwości produkcji własnych maszyn.

Price skomentował w ten sposób środowy wywiad szefa rosyjskiej dyplomacji Ławrowa, który powiedział, że "geograficzne zadania" rosyjskiej ofensywy nie ograniczają się do Donbasu, lecz dotyczą też innych terytoriów.

"To nie tylko DRL i ŁRL (tzw. Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa), to też obwód chersoński, zaporoski i szereg innych terytoriów (...)" - stwierdził Ławrow, cytowany przez RIA Nowosti. Dodał też, że "geograficzne zadania operacji specjalnej" będą przesuwać się dalej wraz z tym, jak Zachód będzie dostarczać Ukrainie broń dalekiego zasięgu, np. wyrzutnie artylerii rakietowej HIMARS.

Słowa Ławrowa skomentował też w środę szef Pentagonu Lloyd Austin.

"Jestem pewny, że władze Ukrainy będą zadowolone, słysząc ze strony Ławrowa potwierdzenie nie tylko skuteczności tego systemu (HIMARS), ale też tego, jak używają tego systemu" - ironizował Austin. Dodał, że nie wie, kto ma być adresatem słów Ławrowa, bo "cały świat" - poza "źle poinformowanymi Rosjanami" - wie, że rosyjskie wojska okupują ziemie w obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński