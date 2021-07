USA: Departament Transportu zakazał sprzedaży biletów lotniczych na Białoruś

Departament Transportu wcielił we wtorek restrykcje dot. połączeń lotniczych z Białorusią w związku z wymuszeniem 23 maja przez Mińsk lądowania samolotu, którym podróżował opozycyjny bloger. We wtorek wszedł w życie zakaz sprzedaży biletów lotniczych na Białoruś.

Amerykańskie ministerstwo transportu ogłosiło swe restrykcje 29 czerwca - zaraz po tym, gdy Departament Stanu USA uznał, że ograniczenie podróży między USA, a Białorusią leży w interesie polityki zagranicznej Waszyngtonu. Była to reakcja na wymuszenie przez władze w Mińsku lądowania tam samolotu linii Ryanair na którego pokładzie znajdował się białoruski dziennikarz-dysydent Raman Pratasiewicz. Został on aresztowany, poddano go prawdopodobnie torturom i zmuszono do deklaracji lojalności przed kamerami, co wywołało powszechne protesty w wielu krajach świata.

Zarządzenie resortu transportu stosuje się także do zakazu podróży lotniczych między Ameryką a Białorusią na zasadzie interline, a zatem również sytuacji, kiedy bilety kupowane są za pośrednictwem jednej linii lotniczej, ale obejmują loty obsługiwane przez wiele innych kompanii.

Zakaz daje administracji w Waszyngtonie możliwość wprowadzania indywidualnych wyjątków dla wszelkich przewozów uznanych za leżące w narodowym interesie Stanów Zjednoczonych. Może tu chodzić o względy humanitarne, sprawy ważne dla bezpieczeństwa narodowego itp.

"Wypracowane przez rząd USA w ciągu ostatnich kilku tygodni zarządzenie ma głównie charakter symboliczny, ponieważ stosunkowo niewiele biletów na podróże na Białoruś jest kupowanych w amerykańskich biurach podróży" - podkreśla w komentarzu Reuters.

Postanowienie władz poparło Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych (ALPA). Stwierdziło, że "stanowiące przejaw agresji, nieuzasadnione przechwycenie samolotu pasażerskiego nad Białorusią jest rażącym naruszeniem międzynarodowych zobowiązań Białorusi (…) i gwałci przyjęte normy postępowania".

ALPA zaapelowało do ministerstwa o zapewnienie, by zastosowano wszystkie sankcje, jakimi dysponuje Ameryka w celu wymuszenia rozwiązania problemu i uzyskania oficjalnych przeprosin od władz Białorusi.

"Należy wysłać sygnał, że agresywne działania przeciwko samolotom cywilnym spotkają się z szybką i właściwą reakcją, by odstraszyć od podobnego postępowania inne potencjalne podmioty państwowe" - postulowało ALPA.

Po przymusowym lądowaniu 23 maja w Mińsku samolotu Ryanair przemierzającego trasę z Aten do Wilna, rząd USA zalecił pasażerskim liniom lotniczym zachowanie "szczególnej ostrożności" i unikanie przelotów nad Białorusią. Na tamtym etapie rekomendacji tej nie towarzyszyły restrykcje.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski