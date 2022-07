USA: Deputowany zgłosił poprawki do ustawy zakazujące USA sprzedaży myśliwców i broni do Turcji

Zgłosiłem dwie poprawki do ustawy, na mocy których USA nie mogłyby sprzedawać Turcji myśliwców F-16 ani podzespołów do tych maszyn, jak również żadnych rodzajów uzbrojenia; Waszyngton nie powinien dozbrajać państwa naruszającego integralność terytorialną Grecji - oznajmił deputowany do amerykańskiego Kongresu Chris Pappas.

W ocenie polityka greckiego pochodzenia, cytowanego przez grecki dziennik "Kathimerini", warunkiem dalszej sprzedaży F-16 rządowi w Ankarze mogłoby być oświadczenie, że Turcja nie podejmuje działań wymierzonych w Grecję - w szczególności nie narusza przestrzeni powietrznej tego państwa. Handel uzbrojeniem z tureckim rządem miałoby natomiast umożliwić zapewnienie Ankary, że Turcja nie angażowała się w podobne działania przeciwko Atenom w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

"Ponadto, zgodnie z poprawką, prezydent USA musiałby przedstawić szczegółowy opis inicjatyw podjętych w celu zapewnienia, że amerykańska broń nie jest wykorzystywana do naruszania przestrzeni powietrznej, suwerenności lub integralności terytorialnej innego członka NATO" - powiedział Pappas.

Jak argumentował amerykański polityk, potrzeba zmian legislacyjnych wynika z działań Ankary wymierzonych w bezpieczeństwo Waszyngtonu - przede wszystkim zakupienia przez Turcję rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400. "Co jednak (jeszcze) gorsze, tureckie myśliwce F-16 bezprawnie przelatują nad greckimi wyspami. W ostatnich miesiącach doszło do kilku tysięcy naruszeń przestrzeni powietrznej Grecji i nic nie wskazuje na (szybkie) zaprzestanie tego procederu (przez Ankarę)" - oświadczył deputowany.

"Członkostwo Turcji w NATO nie może i nie powinno chronić rządu (prezydenta) Erdogana przed odpowiedzialnością za swoje działania i (reakcją) ze strony USA" - dodał rozmówca "Kathimerini".

Pappas podkreślił, że liczy na zbudowanie ponadpartyjnej koalicji (Partii Demokratycznej i Republikanów - PAP), co pozwoliłoby na przegłosowanie poprawki w niższej izbie amerykańskiego Kongresu (Izbie Reprezentantów - PAP). Polityk zapowiedział, że będzie dążył do wprowadzenia podobnej propozycji zmian ustawowych także pod obrady Senatu.

W 2017 roku Turcja zawarła z Rosją kontrakt na dostawy rosyjskich systemów przeciwlotniczych dalekiego zasięgu S-400, opiewający na kwotę 2,5 mld dolarów. W odpowiedzi Stany Zjednoczone wykluczyły Turcję z grona państw-partnerów, uczestniczących w programie zakupu amerykańskich myśliwców F-35. Waszyngton wprowadził również sankcje wobec kilku tureckich polityków i wojskowych wysokiego szczebla.

Turcja była pierwszym państwem NATO, które kupiło wyrzutnie S-400 od Rosji. Ich dostawy do Turcji rozpoczęły się w lipcu 2019 roku.