USA: do końca maja będą szczepionki dla każdego dorosłego Amerykanina

Prezydent Joe Biden powiedział we wtorek, że Stany Zjednoczone do końca maja będą miały wystarczającą liczbę szczepionek, by zaszczepić wszystkich dorosłych Amerykanów. To o dwa miesiące szybciej od dotychczasowych planów.

"Jesteśmy teraz na dobrej drodze, aby zapewnić wystarczającą liczbę szczepionek dla każdego dorosłego w Ameryce do końca maja" - zadeklarował Biden w przemówieniu w Białym Domu. Możliwe to będzie dzięki współpracy firmy Merck z producentem jednodawkowych szczepionek Johnson & Johnson, przy której pomagać będzie administracja.

Przywódca USA zastrzegł, że przed osiągnięciem masowej odporności Amerykanów czeka wiele pracy. Przy zwiększonej podaży szczepionek wyzwanie stanowić będzie utworzenie nowych punktów, w których obywatele Stanów Zjednoczonych będą mogli otrzymać zastrzyki.

Biden wezwał Amerykanów do zachowania czujności - częstego mycia rąk, zachowywania dystansu oraz noszenia maseczek. Gubernatorzy Teksasu oraz Mississippi, Greg Abbot i Tate Reeves ogłosili jednak zniesienie obowiązku zakrywania twarzy w miejscach publicznych w ich stanach.

Po dopuszczeniu w weekend do użytku w USA jej szczepionki przeciwko Covid-19 firma Johnson & Johnson rozpoczęła w dystrybucję blisko 4 mln dawek swojego preparatu. Preparat ten wymaga jedynie jednej dawki i nie wymaga przechowywania w zamrażarkach, co pozwoli znacznie usprawnić proces szczepień.

Johnson & Johnson to trzecia szczepionka z "zielonym światłem" władz USA po tych Pfizera/BioNTech oraz Moderny. Na początek w Stanach Zjednoczonych dostępne będzie około 4 mln dawek tego preparatu, do końca marca 20, a do końca czerwca liczba zapewnionych przez Johnson & Johnson dawek sięgnąć ma 100 mln.