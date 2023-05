USA: Dom aukcyjny Sotheby's sprzedał jedną z najstarszych Biblii za 38 milionów dolarów

Nowojorski dom aukcyjny Sotheby's sprzedał w środę Kodeks Sassoona, jeden z najstarszych i najpełniejszych egzemplarzy Biblii. Księga, która osiągnęła cenę 38 milionów dolarów, trafi do Muzeum Narodu Żydowskiego w Izraelu - poinformował portal dziennika "The Times od Israel".

Przed aukcją dzieło odbyło światowe tournee - Biblia była kolejno wystawiana w Londynie, Tel Awiwie i Los Angeles.

"Istnieją trzy starożytne Biblie Hebrajskie z tego okresu" - powiedział dziennikarzom profesor Josef Ofer z Uniwersytetu Bar Ilan - Kodeks Sassoona, Kodeks z Aleppo z X wieku i Kodeks Leningradzki z początku XI wieku. Tylko zwoje znad Morza Martwego i garść fragmentarycznych tekstów wczesnośredniowiecznych są starsze". Teksty zawarte w Biblii Hebrajskiej chrześcijanie nazywają Starym Testamentem.

Sprzedany w środę egzemplarz powstał między 880 a 960 rokiem. Do XIII wieku przechowywano go w syryjskiej synagodze, która jednak została bezpowrotnie zniszczona. Po siedmiu stuleciach David Solomon Sassoon, znawca i kolekcjoner, dotarł do rękopisu i nabył go w 1929 roku za 350 funtów. Pół wieku później jego spadkobiercy sprzedali kodeks - księgę zakupił za 320 tysięcy dolarów brytyjski fundusz emerytalny pracowników kolei. Po 11 latach sprzedał kodeks bankierowi - już za 3,19 miliona dolarów.

Kodeks Sassoona jest odręcznie napisany i oprawiony w skórę. Jego 792 strony stanowią około 92 proc. pełnej treści Biblii Hebrajskiej.

Specjalizująca się w judaikach ekspertka domu aukcyjnego Sharon Liberman Mintz powiedziała, że cena, za którą zakupiono dokument, odbija wpływ i znaczenie Biblii Hebrajskiej, która jest "nieodłącznym filarem humanizmu". Wyraziła zachwyt, że księga wróci do Izraela, gdzie będzie dostępna dla badaczy i widzów.

Wśród najdroższych dokumentów historycznych znajdują się między innymi zapiski Leonarda Da Vinci, tzw. kodeks Leicester, sprzedany w 1994 roku za 30,8 miliona dolarów, oraz jeden nielicznych egzemplarzy konstytucji USA, zakupiony przed dwoma laty za 43,2 miliona dol.